Валиева будет популярнее Шараповой. И первыми это почувствуют американцы

Правда, путь к вершине теперь может занять чуть больше времени.

Правда, путь к вершине теперь может занять чуть больше времени.

Главная тема Олимпиады — слезы и улыбки пробегающей мимо микст-зоны Камилы Валиевой.

Звучит как бред, но скажите десяткам иностранных журналистов, что они приехали на тренировочный каток на крошечном до нелепости паровозике хайпа ради лутцев и риттбергеров и посмотрите на их реакцию. Она будет разной, но коннотация более-менее сойдется. Не произносите слов «лутц» и «риттбергер», когда идете в микст на Камилу. Тут они вам точно не понадобятся.

Как пройдет Валиева. Что на ней будет надето. Чем она закроется от прессы. Кто будет с ней рядом и будет ли кто-то вообще. Как она улыбнется и в какую сторону посмотрит. Что крикнет ей вслед очередной британский хайпожор.

Ей же даже говорить ничего не надо.

Я общался по теме маркетинга в спорте (предвосхищая вопросы — не в фигурном катании. Тут вообще нет маркетинга) с несколькими людьми, знающими бизнес от и до. Фразами выше они описывали то, как должно выглядеть идеальное спортивное шоу. Селебрити — это ведь не человек, прыгающий четверной тулупбергер. Это тот, за каждым шагом которого следят, даже толком не представляя, чем он занимается.

Если вы думаете, что спорт в этом плане чем-то отличается, то подумайте еще раз. Потому что среди тех журналистов, кто уже четвертый день ловит каждый проблеск Камилы Валиевой на тренировках, далеко не все знают, как вообще зовут всех этих фигуристов. Они — мимо проходившие люди, оказавшиеся в этой ледовой истории по воле какого-то идиотского случая. Но именно они — главный показатель того, что прямо сейчас, на наших глазах, рождается настоящая суперзвезда.

Знаете, что ждет Валиеву, если Спортивный арбитражный суд (CAS) все же оправдает ее? О, вы себе даже не представляете. На месте рекламщиков я уже готовил бы для нее миллионы долларов и надеялся на чудо. Потому что другие приготовят столько же, если не больше.

В спорте принято разграничивать звезд-мужчин и звезд-женщин. У них немного разная аудитория, другая риторика и степень влияния на общество. Они резонируют по-разному, и это надо учитывать. Поэтому говоря о главной российской женщине в спорте последних лет, мы не можем позволить себе сделать иной выбор для сравнения.

Мария Шарапова.

Она выигрывала, быть может, не так много, как хотелось бы (ну, во всяком случае она точно не в топ-10 самых титулованных теннисисток в истории), но за нее играли другие факторы. Конечно же, она привлекательна. Естественно, она в оппозиции американке Серене Уильямс — возможно, величайшей женщине из тех, кто когда-либо держал в руках теннисную ракетку. И она — русская. Сколько бы мы ни делали вид, что спорт вне политики, но нет, это не так. И да, этого все еще хватает, чтобы на этой почве подрывать одну информационную бомбу за другой.

А теперь — о том, что будет играть за Валиеву, если все обойдется. На утренней тренировке 10 февраля — в день, когда ей снова разрешили тренироваться после временного отстранения — мы отчетливо увидели, как окрыляют радость и облегчение. Камиле хватило этих чувств, чтобы вместо трех запланированных четверных в произвольной сделать четыре. До этого она не выходила на лед два дня — для фигурки достаточный срок, чтобы просесть по «физике» хотя бы слегка.

Скорее всего, если ей все же позволят выступить в личке, эффект повторится. Даже выхолощенная, иссушенная ментально Камила точно сможет собрать две более-менее чистые программы просто на ощущении, что кошмар наконец-то закончился. Физическая форма у нее замечательная, и по официальным тренировкам это хорошо заметно. А как взлетает Камила без груза общественного порицания на плечах, мы уже видели.

Чтобы не выиграть второе олимпийское золото, Валиевой надо в один момент стать худшей версией себя, а соперницам — найти такие внутренние резервы, о которых они ранее даже не подозревали. Скорее всего, она выиграет. Слишком много факторов говорят об этом.

Дальше — следите за руками. Затравленный всеми гениальный ребенок, неземная девочка, которую пытались сбить камнями с серебряного полумесяца, не ломается под тяжелейшим давлением и очищает доброе имя. А после — становится двукратной олимпийской чемпионкой и величайшей фигуристкой в истории.

А следом — самой популярной женщиной (девушкой) мира. По крайней мере — в спорте. В нашем — уж точно.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Наверняка вы мельком думали о том же самом в эти дни. Что ж, пора признаться себе, что так оно и будет. Даже если Камилу не оправдают (при условии, что командное золото нам сохранят), это глобально ничего не изменит. Просто путь к пику займет чуть больше времени.

Ни у Шараповой, ни у Анны Курниковой, ни у Елены Исинбаевой такого стартового капитала не было. А у Камилы, помимо побед, красоты и успешности, есть два очень ценных в прямом смысле слова качества. Первое — противоречивость образа.

Второе — юность. Она — ангельский ребенок, который рано или поздно вырастет в… Кого? Весь мир будет наблюдать за ее взрослением так же, как и сейчас — за ее тренировками на запасном катке Пекина. Как в свое время наблюдали за Джастином Бибером и Селеной Гомес. И не факт, что Камила так уж сильно им проиграет.

А знаете, что самое смешное? Первыми, кто почувствуют, как сказала Светлана Соколовская в недавнем интервью, запах «золотинки», будут американцы. Те самые, которые в большинстве своем сейчас выкрикивают ей вслед каверзные вопросы и пишут многочисленные скабрезные статьи о «русском допинге». Не удержится даже Кристин Бреннан из USA Today, которая сейчас так гордится своей активной позицией. Она, конечно, посопротивляется первое время, как и все остальные. Поворотит нос, поустраивает смешные бойкоты или что-то в таком духе, а потом сломается. Потому что суперхайп сильнее любой принципиальности. Даже той, что маркируют звездно-полосатым флагом.

Конечно, Камилу постараются утащить в США. Не факт, что с концами, да и не факт, что в принципе утащат. Слишком уж много надо предложить, и предложение российских сторон вряд ли будут меньше. Но если вдруг, то поедет она туда не к Рафаэлю Арутюняну, а к условному Дону Кингу. А дальше — миллионные контракты, съемки в кино, собственный музыкальный альбом, названные ее именем астероид, папарацци у дверей и окон, личный бренд шоколада… Кто знает?

Я вот не знаю. Хотя, нет, кое-что знаю. Ну или во всяком случае догадываюсь.

Теперь, после этой истории с Камилой, как бы она ни завершилась, возрастной ценз в фигурке точно поднимут. У нас, похоже, просто не остается аргументов против, и победы совсем еще юной крошки над 17-летними женщинами (ха-ха) тут совершенно ни при чем. Просто глядя на то, как 15-летнего ребенка полоскают в дерьме наравне со взрослыми и призывают к ответу, который она чисто физически дать не способна, у любого противника возрастных ограничений, даже самого ярого, в голове нет-нет да и возникнет вопрос: может, это не такая уж и плохая идея, а?

И таких людей в эти несколько дней наверняка стало гораздо больше.

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