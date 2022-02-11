«Держись, девочка! Все будет хорошо». Мир фигурного катания сплотился вокруг Камилы Валиевой

Звезды единодушны в соцсетях.

Звезды единодушны в соцсетях.

О том, что сейчас происходит в нашем фигурном катании, написано уже очень много. Имя Камилы Валиевой мелькает в каждом заголовке каждого издания. О фигурном катании вспомнили даже те, которые до сего дня не отличали Синицину от Степановой.

Камила сейчас в центре информационной бури. Через микст-зону после тренировки она шла, закрывшись капюшоном от всего мира, и это было символично: маленькая худенькая девочка против толпы людей.

Гимнаст Никита Нагорный запостил в сториз этот момент со словами поддержки.

Но на самом деле Камила не одна. За ней тоже есть толпа, пусть она и спрятана за экранами телефонов. Спортсмены разных поколений, разных стран, из разных видов спорта сделали то, что в наши времена является главным способом коммуникации — пост в соцсетях.

Тренер Татьяна Тарасова, отвечая журналистам на вопрос о Камиле, сама о том не думая, запустила хэштег — #неповерюникогда. Им воспользовалась Татьяна Волосожар, когда запостила фото дочери Анжелики с Камилой.

Максим Ковтун тоже использовал этот хэштег, сопроводив пост словами поддержки.

Евгения Медведева призвала всех дождаться официальной информации, прежде чем делать выводы. На данный момент, её пост собрал более 145 тысяч лайков

Екатерина Боброва тоже написала о том, что нужны достоверные данные. Боброва сама проходила через допинговый скандал (её обвиняли в употреблении мельдония). Катю оправдали, поэтому её история вселяет в нас веру в лучшее.

Настоящей неожиданностью для всех стала публикация в Instagram двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт. Катарина безоговорочно встала на сторону Камилы, написав посты на двух языках: английском и немецком.

Катарина поддержала «девочку-вундеркинда» словами о том, что четверным и эстетической красоте нельзя научиться с помощью допинга.

В комментариях к посту Катарины отметилась двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева, написав следующее:

«Спасибо, Катарина. Невозможно быть более согласной с тем, что вы сказали. Надеюсь, что Камила вернётся к соревнованиям»

Олимпийский чемпион Сочи Вик Вайлд, недавно завоевавший в Пекине бронзу, посвятил Камиле трогательную речь, вспомнив о том, как он сам перед Пхенчханом был готов к тому, что его обвинят в употреблении допинга.

Георгий Куница, бывший одногруппник Камилы, запостил фото и призвал всех поддержать её. Сейчас Гоша тренируется в Петербурге у Тамары Москвиной, но не перестает быть другом Ками.

Елизавета Туктамышева тремя строчками растрогала всю свою аудиторию, призвав в комментарии даже Дмитрия Губерниева. Лиза на Олимпиаду не попала, но её поддержка говорит только о том, что в фигурном катании нет места злобе и зависти, даже если её так хочется там увидеть. Во времена по-настоящему мрачные эти ребята и девчонки всегда поддержат друг друга. Настоящая фигурнокатательная семья.

Сейчас мы все находимся в странном состоянии. Мы переживаем за нашу Камилу и ребят, которые соревновались в командном турнире. Во всех нас кипят эмоции. Но мы предлагаем вылить эти эмоции не в споры о том, кто виноват и что делать, а в то, что может быть действительно полезно — в поддержку Камилы. Даже если ты не Катарина Витт и не олимпийский чемпион по гимнастике, твои слова могут быть услышаны.

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