«Держись, девочка! Все будет хорошо». Мир фигурного катания сплотился вокруг Камилы Валиевой

О том, что сейчас происходит в нашем фигурном катании, написано уже очень много. Имя Камилы Валиевой мелькает в каждом заголовке каждого издания. О фигурном катании вспомнили даже те, которые до сего дня не отличали Синицину от Степановой.
Камила сейчас в центре информационной бури. Через микст-зону после тренировки она шла, закрывшись капюшоном от всего мира, и это было символично: маленькая худенькая девочка против толпы людей.
Гимнаст Никита Нагорный запостил в сториз этот момент со словами поддержки.
Но на самом деле Камила не одна. За ней тоже есть толпа, пусть она и спрятана за экранами телефонов. Спортсмены разных поколений, разных стран, из разных видов спорта сделали то, что в наши времена является главным способом коммуникации — пост в соцсетях.
Тренер Татьяна Тарасова, отвечая журналистам на вопрос о Камиле, сама о том не думая, запустила хэштег — #неповерюникогда. Им воспользовалась Татьяна Волосожар, когда запостила фото дочери Анжелики с Камилой.https://www.instagram.com/p/CZwyQ1-KsI0/
Максим Ковтун тоже использовал этот хэштег, сопроводив пост словами поддержки.https://www.instagram.com/p/CZw7Ty6Lg9n/
Евгения Медведева призвала всех дождаться официальной информации, прежде чем делать выводы. На данный момент, её пост собрал более 145 тысяч лайковhttps://www.instagram.com/p/CZyzw63DciR/
Екатерина Боброва тоже написала о том, что нужны достоверные данные. Боброва сама проходила через допинговый скандал (её обвиняли в употреблении мельдония). Катю оправдали, поэтому её история вселяет в нас веру в лучшее.https://www.instagram.com/p/CZw7ExQtXD5/
Настоящей неожиданностью для всех стала публикация в Instagram двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт. Катарина безоговорочно встала на сторону Камилы, написав посты на двух языках: английском и немецком.
Катарина поддержала «девочку-вундеркинда» словами о том, что четверным и эстетической красоте нельзя научиться с помощью допинга.
В комментариях к посту Катарины отметилась двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева, написав следующее:
«Спасибо, Катарина. Невозможно быть более согласной с тем, что вы сказали. Надеюсь, что Камила вернётся к соревнованиям»https://www.instagram.com/p/CZzClsMA_EX/
Олимпийский чемпион Сочи Вик Вайлд, недавно завоевавший в Пекине бронзу, посвятил Камиле трогательную речь, вспомнив о том, как он сам перед Пхенчханом был готов к тому, что его обвинят в употреблении допинга.
Георгий Куница, бывший одногруппник Камилы, запостил фото и призвал всех поддержать её. Сейчас Гоша тренируется в Петербурге у Тамары Москвиной, но не перестает быть другом Ками.https://www.instagram.com/p/CZw8Xs5IX9g/
Елизавета Туктамышева тремя строчками растрогала всю свою аудиторию, призвав в комментарии даже Дмитрия Губерниева. Лиза на Олимпиаду не попала, но её поддержка говорит только о том, что в фигурном катании нет места злобе и зависти, даже если её так хочется там увидеть. Во времена по-настоящему мрачные эти ребята и девчонки всегда поддержат друг друга. Настоящая фигурнокатательная семья.https://www.instagram.com/p/CZynlTkA4LW/
Сейчас мы все находимся в странном состоянии. Мы переживаем за нашу Камилу и ребят, которые соревновались в командном турнире. Во всех нас кипят эмоции. Но мы предлагаем вылить эти эмоции не в споры о том, кто виноват и что делать, а в то, что может быть действительно полезно — в поддержку Камилы. Даже если ты не Катарина Витт и не олимпийский чемпион по гимнастике, твои слова могут быть услышаны.