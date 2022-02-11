Что будет с Валиевой и отнимут ли у России командное золото? Отвечаем на главные вопросы по допинг-скандалу

Простым языком о сложной ситуации.

Простым языком о сложной ситуации.

Не таким мы представляли себе начало соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде, но приходится признать происходящее: сборная России на Играх-2022 оказалась участником допингового скандала. Он связан с именем Камилы Валиевой — главной звезды женского одиночного катания прямо сейчас, действующей чемпионки Европы, России и мировой рекордсменки.

В этом материале — никаких оценочных суждений, только факты о том, что сейчас происходит с Валиевой и какие последствия это может иметь для нее и сборной России.

С чего все началось?

7 февраля сборная России выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию. Среди победителей — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

В тот же день сборную России должны были наградить золотыми медалями, но церемония была перенесена. Не состоялась она ни на следующий день, ни по состоянию на сегодня 11 февраля.

8 февраля появились слухи, что допинг-проба кого-то из российских спортсменов показала сомнительный результат, в результате чего начато расследование. И именно это является причиной переноса церемонии награждения.

9 февраля иностранные СМИ начали форсировать информацию, что сомнительная проба принадлежит Камиле Валиевой.

Сообщалось, что проба взята 25 декабря (по срокам это чемпионат России). Проба выявила наличие в организме фигуристки триметазидина — запрещенное с 2014 года вещество, которое содержится в препаратах, улучшающих работу сердца.

В это же время Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило фигуристку от тренировок до конца разбирательств, но данное решение было обжаловано стороной Валиевой в Спортивном арбитраже. Поскольку проба взята на чемпионате России, она относится к юрисдикции РУСАДА и не относится к Олимпиаде.

10 февраля Камила Валиева впервые вышла на тренировку после командного турнира. Фактически в тот день Спортивный арбитраж согласился с доводами стороны фигуристки, снял с нее ограничения, наложенные РУСАДА, и позволил вернуться к тренировкам.

11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет обжаловал решение о допуске Валиевой к тренировкам. Апелляция будет слушаться до 15 февраля — это день начала соревнований одиночниц в личном турнире на Олимпиаде.

У Валиевой действительно нашли допинг?

Триметазидин действительно относится к категории веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством в 2014 году. Но фактически он входит в состав препаратов для улучшения работы сердца, которые не способны повлиять на улучшение спортивных результатов в сложно-координационном виде спорта, каким является фигурное катание. То есть триметазидин не мог научить Валиеву высоко прыгать, быстро вращаться и красиво кататься.

К тому же сомнительная проба, по сути, единственная — ни до, ни после 25 декабря вопросов к пробам Валиевой нет. Говорят также о низком содержании вещества в пробе.

Валиева сможет тренироваться и выступать в личном турнире на Олимпиаде?

В данный момент Камила Валиева может продолжать тренировки в соответствии с решением Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА. Если до 15 февраля Спортивный арбитраж примет апелляцию в пользу Международного олимпийского комитета, Валиева будет временно отстранена от соревнований до конца разбирательств по делу. В таком случае она действительно может пропустить личный турнир одиночниц на Олимпиаде.

У России отнимут командное золото?

В данный момент нет формальных оснований забрать у России золото. Более того, нас обязаны наградить медалями как победителей командного турнира. Но если расследование по делу докажет вину фигуристки в употреблении допинга и ее незаконность участия в командном турнире на Олимпийских играх, результаты Валиевой будут аннулированы, а результаты командного турнира пересмотрены. Тогда сборная России лишится медали. Победителем командного турнира станет сборная США.

Примерные сроки расследования — от 3-4 месяцев до года. Все это время сборная России будет считаться олимпийскими чемпионами командного турнира.

Кто виноват и что делать?

Ответы на эти вопросы нам придется подождать как минимум до 15 февраля, когда уже будет официальное решение Спортивного арбитража. А если будет начато расследование, то ждать придется до конца расследования.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило о заявлении по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в связи с повышенным общественным интересом.

— ITA подчеркивает, что Валиева является несовершеннолетней и, следовательно, «защищенным лицом» в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом — этот статус распространяется на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Таким образом, стороны не подлежат обязательному публичному раскрытию ее имени или любого дела, в котором она может быть замешана. Вместо этого любое публичное раскрытие должно быть соразмерно фактам и обстоятельствам дела. Учитывая, что некоторые СМИ не предоставили ей такой же защиты и широко освещали события на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, ITA признает необходимость официальной информации в связи с повышенным общественным интересом, — говорится в заявлении.

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