К Валиевой появились вопросы. Чем это может грозить, российские фигуристы хорошо знают

На фоне истории с Камилой Валиевой вспоминаем другие случаи обнаружения запрещенных препаратов у наших фигуристов.

На фоне истории с Камилой Валиевой вспоминаем другие случаи обнаружения запрещенных препаратов у наших фигуристов.

Российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, спортивной пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а также танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова завоевала золото в командных соревнованиях. Церемония награждения должна была состояться в понедельник, затем была перенесена на вторник. За два часа до мероприятия стало известно, что оно вновь откладывается, теперь уже на неопределенный срок. Призеры не получили свои награды до сих пор.

Сначала МОК объяснял ситуацию необходимостью юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). В среду издание Inside The Games сообщило, что причиной задержки может быть проблема с тестом на допинг у одного из российский спортсменов, сданного еще перед Олимпиадой.

Позже выяснилось, что с проблемами столкнулась российская фигуристка Камила Валиева, внесшая важный вклад в общекомандный успех. Официально информация появилась только в пятницу утром, когда Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что тестирование спортсменки, проведенное в декабре, обнаружило в ее организме запрещенное вещество триметазидин.

— Проба у спортсменки была взята под контролем органа по тестированию и обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Лаборатория, аккредитованная со стороны WADA, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещенного вещества «триметазидин» 8 февраля 2022 года, — говорится в заявлении.

Согласно регламенту, на Валиеву было автоматически наложено временное отстранение, которое спортсменка оспорила в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля. Вечером того же дня решение по отстранению было отменено, что позволило Камиле продолжить выступление на Олимпиаде.

Мотивировочная часть отмены временного отстранения будет опубликована отдельно заинтересованными сторонами.

Согласно положениям кодекса Всемирного антидопингового агентства, WADA, Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию и не дожидаться мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку необходимо вынести вердикт до следующего соревнования, в котором Валиева должна принять участие — 15 февраля.

Разбирательство по факту нарушения антидопинговых правил, включая право спортсменки запросить анализ пробы B, будет продолжено РУСАДА в ближайшее время.

В истории российского фигурного катания уже было несколько инцидентов, связанных с допингом. Вспоминаем подробности этих историй.

Загадочная история Климовой: первая проба вызывала подозрения, вторая оказалась чистой

1991 год. Марина Климова выступала в спортивных танцах в паре с Сергеем Пономаренко. На Олимпиадах в Сараево (1984) и Калгари (1988) в составе сборной СССР они взяли бронзовые и серебряные медали. Пара продолжила свое выступление и проходила свой третий олимпийский цикл, являясь главными фаворитами будущих Игр. За год до Олимпиады грянул громкий скандал: допинг-проба А Климовой, взятая во время чемпионата Европы в Софии, показала подозрительное соотношение между тестостероном и эпистероном, что могло говорить о употреблении искусственных гормонов. В зарубежной прессе эту историю раскручивали по максимуму, не ставя под сомнение виновность советской фигуристки.

Тогда трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, уже год жившая в США, разоткровенничалась с американскими журналистами из Chicago Tribune:

— Я совершенно не удивлена, — рассказывала она. — Я много лет централизованно находилась на сборах в СССР и знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. В нашем виде спорта это происходило с начала 70-х годов. Мне, правда, непонятно, зачем допинг нужен танцорам. А вот в одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку, но только в межсезонье, в августе или сентябре, до начала соревнований.

К счастью, все для наших спортсменов закончилось благополучно. Международный союз конькобежцев отправил пробу Б Климовой из софийской лаборатории в Кельн. Все это происходило накануне чемпионата мира. Повторная проба оказалось чистой, так что Климову и Пономаренко допустили до соревнований, речь о дисквалификации уже не шла. На следующий год эта пара взяла заслуженное золото в Альбервиле.

Существовало несколько версий произошедшего. Западные журналисты выдвигали теорию о том, что советским врачам удалось договориться с лабораторией в Кельне, хотя более вероятной причиной была изначальная ошибка в лаборатории в Софии. Болгарам было вынесено предупреждение за то, что анализ был взят с нарушениями регламента.

Бережной дорого обошлось лекарство от болей в спине, купленное в США

2000 год. Спустя почти десять лет с неприятностями столкнулась другая российская пара Елена Бережная / Антон Сихарулидзе. Они также доминировали на льду перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити: выиграли два ЧМ после серебра в Нагано. Допинговая история тоже случилась на чемпионате Европы за два года до Игр. И тут избежать дисквалификации и отъема медалей не получилось.

Допинг-тест Бережной, которая она сдала по ходу чемпионата Европы, дал положительный результат на эфедрин — запрещенный стимулятор. Фигуристы узнали об этом перед стартом чемпионата мира, с которого они были тут же сняты. Золото ЧЕ пришлось вернуть. Тамара Москвина, тренер Бережной и Сихарулидзе, уверяла, что допинг в организм фигуристки попал по стечению обстоятельств: во время тренировок в США Елена лечилась от болей в спине препаратом, в его составе и было запрещенное в спорте вещество.

— Я никогда не интересовалась, чем доктора лечат моих учеников, — рассказывала Москвина в интервью «Коммерсанту». — Как и не спрашивала их, что они едят или пьют. Допинг-то фигуристам вообще не нужен. Никакой. Даже теоретически он не может им помочь выступать лучше. Именно поэтому я и не думала о составе этих самых таблеток. Их просто выписали, Лена их принимала, чтобы не текли, извините, сопли. Вот и все.

— В Америке нет чисто спортивных докторов, а с этим врачом мы познакомились совершенно случайно на благотворительной акции. Медицинской страховки у нас не было, у Лены разболелась спина, и этот доктор проявил к ней участие. По доброй, так сказать, воле.

Бережную и Сихарулидзе в итоге дисквалифицировали на несколько месяцев — уже осенью 2000 года они вернулись к тренировкам, а на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити взяли золото. Без скандала тогда тоже не обошлось — первое место пришлось разделить с канадцами Жами Сале и Давидом Пеллетье.

Ларионов хотел сбросить вес и получил дисквалификацию за фуросемид

2008 год. И еще одна история из парного катания. Юрий Ларионов был уличен в применении фуросемида — мочегонного средства, которое помогает снизить давление и отеки, способствует снижению веса. Фигуристу срочно нужно было избавиться от лишних килограммов, но этот способ дорого обошелся ему и его партнерше Вере Базаровой. После известия об обнаружении допинга исполком Федерации фигурного катания России исключил Ларионова из состава сборной и отстранил его от участия в соревнованиях до конца спортивного сезона-2007/08. Международный союз конькобежцев дал дисквалификацию на два года, позже срок сократили на четверть.

Ларионов не завязал с катанием, вернулся после бана и выиграл вместе с Базаровой три медали чемпионатов Европы — одно серебро и две бронзы.

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