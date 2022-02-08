Первокурсник Евгений Семененко обошел великого Юзуру Ханю. Летопись исторической победы

Но все решится в произвольной.

Но все решится в произвольной.

Это все выглядит как сенсация и то, чего просто не может быть. По итогам короткой программы на Олимпиаде лучший из российских одиночников обходит в турнирной таблице лучшего фигуриста Японии! Чувствуете, как звучит? 18-летний Евгений Семененко выше 27-летнего Юзуру Ханю. Дебютант Олимпиады выше двукратного олимпийского чемпиона. Студент первого курса медицинского университета Санкт-Петербурга, приехавший на свои первые Игры по замене вместо заболевшего товарища, выше японской иконы.

Во-первых, стоит отдать должное Семененко. Он выглядел так заряжено, как будто время после неудачного для себя чемпионата Европы провел подключенным к атомной электростанции. Все прыжки безошибочны и как будто виден прогресс в катании за последние недели — будь у Жени чуть больше опыта и репутации в глазах международных судей, его оценка была бы явно больше 95,76 баллов. А значит, и место выше — Джейсону Брауну из США без четверных прыжков Семененко бы короткую не проиграл.

Во-вторых, для Ханю все случившееся — личная трагедия, как и для миллионов его болельщиков, и для сотен приехавших на эти Игры специально ради него журналистов. Первый же элемент в программе — и сразу фатальная осечка. Ханю даже не упал с четверного сальхова — он его просто не сделал. И все, что делал дальше, уже не имело никакого значения. Эталонный каскад и завораживающий тройной аксель вместе с императорскими дорожками и вращениями не могли принести ему достаточно баллов для лидерства в такой конкуренции. 95,15 — очень высокая оценка, но здесь пока лишь промежуточное восьмое место.

Позже Ханю скажет, что «попал в яму» — это помешало ему нормально зайти на сальхов. И ему как-то веришь, потому что тренировки японец провел феноменально.

В-третьих, конечно, никаких целей на дуэль с Юзуру Ханю Евгений Семененко не ставил. Просто иногда бывают дни, когда один выигрывает в лотерею миллионы, а другой теряет в пожаре дом. И совершенно не имеет значения, у кого какой опыт, сколько титулов и к кому больше журналистов приходит в смешанную зону. От неудач не застрахован никто, даже великий Ханю — полезно помнить об этом, когда в следующий раз решим жестоко критиковать своих фигуристов за ошибки.

Ну, а пока что математика и везение на стороне Евгения Семененко. Юзуру Ханю он сегодня опередил, но не превзошел.

Произвольная программа у мужчин пройдет послезавтра, 10 февраля.

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