Листунова победила на Спартакиаде в упражнении на разновысоких брусьях, Далалоян стал третьим на кольцах
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова завоевала золото Спартакиады сильнейших в упражнении на разновысоких брусьях.
Листунова показала результат 15,100 балла. Второй стала Диана Кустова (14,933), замкнула тройку призеров Ангелина Мельникова (14,600).
В упражнении на кольцах лучшим стал Григорий Климентьев, получивший от судей 14,366 балла. Серебро взял Виктор Калюжин (13,933), бронзу — Артур Далалоян (13,733).
Сергей Найдин одержал победу в упражнении на коне — 14,233. Он опередил Давида Белявского (13,866) и Владислава Поляшова (13,766) соответственно.
Турнир по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады, проходящий в Казани, завершится в пятницу.
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