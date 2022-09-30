Листунова победила на Спартакиаде в упражнении на разновысоких брусьях, Далалоян стал третьим на кольцах

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова завоевала золото Спартакиады сильнейших в упражнении на разновысоких брусьях.

Листунова показала результат 15,100 балла. Второй стала Диана Кустова (14,933), замкнула тройку призеров Ангелина Мельникова (14,600).

В упражнении на кольцах лучшим стал Григорий Климентьев, получивший от судей 14,366 балла. Серебро взял Виктор Калюжин (13,933), бронзу — Артур Далалоян (13,733).

Сергей Найдин одержал победу в упражнении на коне — 14,233. Он опередил Давида Белявского (13,866) и Владислава Поляшова (13,766) соответственно.

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады, проходящий в Казани, завершится в пятницу.

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