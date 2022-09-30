Гимнастка Листунова стала лучшей в опорном прыжке на Спартакиаде в Казани

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова одержала победу в опорном прыжке на Спартакиаде сильнейших в Казани.

Листунова по итогам двух попыток показала результат 13,833. Второе место заняла олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова (13,833), уступившая Листуновой по результатам первого прыжка. Тройку призеров замкнула Алина Шклокова (13,299).

Гимнастический турнир на Спартакиаде завершится в субботу.