Землин завоевал золото в ските на Спартакиаде

Александр Землин выиграл золото в дисциплине скит в соревнованиях по стендовой стрельбе на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

В медаль‑матче за первое место Землин победил Николая Пильщикова, который стал серебряным призером, бронзу взял Петр Егоров.

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Алина Фазылзянова, в решающем противостоянии взявшая верх над Ариной Кузнецовой. Третьей стала Дарья Лекомцева.

В четверг будут разыграны медали в состязаниях смешанных команд в ските. Соревнования проходят во Введенской Слободе (Татарстан).