Почему пропуск гонки может стать самым умным поступком. Колонка Вероники Степановой

Современным спортсменам надо научиться понимать свое тело и искать баланс.

Современным спортсменам надо научиться понимать свое тело и искать баланс.

Клебо объявил, что не выйдет на старт гонки Кубка мира, потому что «не чувствует себя достаточно хорошо». Подождал четыре дня — и в следующей тоже решил не участвовать: «Слишком рано для возвращения».

Как же так?! Уступив (Амундсену) большой Хрустальный глобус в прошлом сезоне, несмотря на 16 побед, кажется, Клебо должен рваться в этом году всем показать, кто в лыжном доме хозяин (в отсутствие Большунова)? Должен?! Разве что в понимании каких-то совсем осатанелых болельщиков.

Это правда, в прошлом веке бегали. Во всяком случае, я немало слышала историй, как такой-то бежал чуть ли не с температурой 40 градусов и даже мужественно заехал в десятку, вот молодец!

Все как раз наоборот. Клебо - пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира как раз потому, что внимательно слушает свой организм. И при малейших сомнениях не выходит на старт. И вся команда поддержки ему говорит: «Молодец, правильно сделал». Потому что если вылетишь на месяц — мы все потеряем больше. А если подойдешь к главным стартам не в оптимальной форме, тогда вообще локальная катастрофа.

Йоханнес Клебо / Фото: © Federico Modica/NordicFocus / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Самое умное, что я сделала в прошлом сезоне — снялась со второй и третьей гонок на этапе Кубка России в Казани. Хотя мне очень хотелось там выступить: в Казани особая атмосфера на стадионе, трасса там «под меня», первую гонку того же этапа Кубка России я выиграла довольно уверенно. Но вечером почувствовала себя не на 100%. Скажем, на 80% — но с перспективой слечь на пару недель.

Сорин хотя и строгий тренер, но понимающий. Пожалуй, единственное, чего он не понимает — это когда его спортсмен пытается скрыть любые проблемы со здоровьем: простуду, боли, растяжения, даже бессонницу. И чем дольше выступаю — тем больше его понимаю.

Во-первых, амбициозный тренер хочет, чтобы его подопечные побеждали, а побеждать больным невозможно. Наверное, когда-то можно было — сейчас нет. Во-вторых, если тренер дает тебе определенную нагрузку, он рассчитывает на конкретный эффект. Это все индивидуально, нагрузка рассчитана на твое конкретное, сегодняшнее состояние. Не зря мы увешаны датчиками, благодаря которым тренер знает о наших организмах очень многое. Многое — но пока не все. И если ты почувствовала себя плохо, сама поставила себе диагноз, приняла лекарство и решила никому не говорить — то ты просто дура, простите. Тренер будет давать тебе скоростные развивающие работы — а ты их не будешь «вывозить», тренер не будет понимать, что происходит. И злиться будет, да.

При этом надо научиться понимать свое тело и найти баланс. Бежать к тренеру и врачу команды после первого же чиха не стоит. Но после третьего-пятого нужно, не откладывая.

Действительно считаю, что такой контакт с Егором Владимировичем [Сориным] - во многом залог успеха. В моей жизни в принципе не было тренеров, которые говорили бы: «Хватит притворяться и преувеличивать, иди тренируйся/выступай на соревнованиях». Но я такие истории слышала. Мой совет — бегите от таких тренеров как можно быстрее!

Егор Сорин / Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

Есть и еще один аспект. Мы за последние годы все выучили такие словосочетания, как «инфицирующая доза (ИД)» и «вирусная нагрузка». Если плохо себя чувствуешь и скрыла это — ты совершенно точно подводишь всех товарищей по команде. Тех, с кем ешь в одной столовой, ездишь на тренировки в одном автобусе и (особенно) с кем живешь в одной комнате.

Из-за этого иногда возникают трения — никто не хочет быть рядом с кашляющей соседкой, особенно перед важной гонкой. К счастью, в нашей группе такого не бывает — Сорин моментально разделяет, расселяет или даже отправляет домой подлечиться. Особенно когда мы находимся в горах, где любая простуда проходит гораздо дольше.

Это, кстати, одна из причин, почему норвежские, шведские, финские лыжники очень часто именно на соревнования приезжают на своих машинах: чем меньше контактов, тем меньше шанс поймать вирус.

С каждым олимпийским тренировочным циклом становится все больше тестов, все больше умных девайсов, помогающих опередить твой сегодняшний потенциал.

Мне как-то в руки попал, скажем так, протокол тестирования шведских лыжниц, которых я вижу в качестве основных соперниц после возвращения (Йохауг ведь, кажется, после этого сезона окончательно собралась уходить, так ведь?) И вот этим «шведским протоколом» из Центра исследований зимних видов спорта в Эстерсунде я была впечатлена. Например, они используют очень точный денситометр для оценки плотности костной ткани — причем дважды в год. Мониторят опасность той же остеопении и корректируют тренировочный процесс.

Остеопения — это снижение плотности костной ткани, это ведет к переломам, особенно под нагрузкой. Были времена, когда лыжницы-чемпионки подтянуться ни разу не могли — им и не надо было. Тогда можно, наверное, было и без этих знаний прожить. Но сейчас, когда мы каждую неделю работаем в зале с весами, часто максимальными — тренеру и доктору команды такая информация не помешает. Другое дело, я так понимаю, что для подбора нагрузки в случае «звоночков» используются специальные программы. Так или иначе, мы подробную денситометрию не делаем во время УМО (углубленного медицинского обследования) в ФМБА.

…А что там Клебо? Да вышел в выходные и выиграл свою гонку. Без шансов для соперников. Потому, что здоров.

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