Лыжники Бедина и Трушкин выиграли спринтерские гонки на играх «Дети Азии»

Лыжница из Москвы Виктория Бедина выиграла в спринтерской гонке классическим стилем на играх «Дети Азии».

В финальном забеге она показала время 3 минуты 22,16 секунды. Второй финишировала Инна Рыбкина (Республика Саха) — 3.24,49. Бронза у представительницы Кузбасса Виктории Ефимовой (3.26,25).

У юношей первым в финале стал Дмитрий Трушкин из Сибирского федерального округа (2.49,68). Второе место занял Вадим Ширяев (2.52,25), а третье — Вадим Кривоногов (2.54,25). Оба лыжника представляют Республику Саха.

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