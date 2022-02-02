Трасса в Пекине подходит Большунову. Мы по ней прошли и внимательно все изучили

Первой дисциплиной лыжных гонок у мужчин на Олимпиаде будет скиатлон. Состав сборной России, который Елена Вяльбе объявила в эфире «Матч ТВ»: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Гонка пройдет 6 февраля.
Формат скиатлона — 15 км. классикой + 15 км. коньком, дистанция проходит по кругу длинной 3,75 км.
Именно мужской скиатлон — пожалуй первая гонка, где мы можем рассчитывать на медали, причем сразу на несколько. Поэтому пришло время посмотреть, какую трассу предложили организаторы.
Конечно, стартовый створ будет иным — на скиатлоне общий старт, но примерно с этой точки гонщики уйдут на дистанцию.
После стадиона начинается спуск, переходящий после левого виража, в подъем.
Вот начало этого подъема.
Чтобы сразу внести ясность — участок перед стадионом является двусторонним, по нему же гонщики будут возвращаться обратно, ширина трассы позволяет.
В конце первого подъема, который имеет средний градиент 11%, развилка, круг 1,5 км. налево, все остальные — направо.
Сразу начинается пологий спуск, на котором можно отдохнуть, но не забываем — этот участок проходится спортсменами против ветра.
Ближе к концу спуска снова развилка, нам прямо.
Выполаживание, и начало самого большого подъема на этом круге (45,5 метров вертикального восхождения), который стартует с левого виража. Здесь самая низкая точка трассы — 1635 метров над уровнем моря.
Точка, на которой находятся лыжники, это еще не конец подъема.
После виража он продолжается, там чуть дальше вправо уходит петля на 8,3 км., нам прямо, до конца подъема.
Завершается он очень коротким выполаживанием, после которого начинается спуск.
Вот этот спуск в ракурсе против движения, он очень небольшой, рабочий.
Еще один небольшой подъем.
И уже затем спуск, на котором снова можно отдохнуть.
Влево уходит петля на 2,5 км., нам прямо, до конца подъема. Достигнув его, мы окажемся на самой высоткой точке круга — 1696 метров над уровнем моря.
После этого идет самый длинный и скоростной спуск круга.
Ближе к концу которого нужно брать левее.
Завершается этот спуск левым виражом и, учитывая его протяженность, возможно китайцы недобрали здесь с контруклоном.
После виража начинается самый тяжелый подъем круга (градиент 13%), который идет, фактически, параллельно спуску, который был только что.
Выполаживание.
И еще один пологий вираж со спуска.
Этот спуск проходится в два виража, первый, правый, был выше, затем идет левый.
Учитывая скорость, подхватывать себя после этого спуска гонщики будут примерно в той точке, где на фото выше начинается классическая лыжня.
После этого спортсмены возвращаются на тот участок круга, который проходили в его начале, только тогда они шли в гору, а теперь с горы. Движение здесь двустороннее, поэтому нет смысла описывать последние метры перед стадионом (фото в начале).
На круги — налево, на финиш — направо. Затем последний поворот и, если это был последний круг…
Финишная прямая.
И линия финиша.
Как часто бывает, на этой трассе нет отдельных петель под классику и конек, оба стиля будут проходиться по одному рельефу, по одним петлям. Трасса очень быстрая, спуски длинные. С другой стороны, подъемы тоже непростые, особенно самый крутой, 13-процентный, на котором, скорее всего, и будут основные атаки со стороны спортсменов, не желающих доводить дело до финишного спринта. После этого подъема практически уже негде отъезжать, он ключевой.
Ветровая обстановка на трассе очень интересна. На стадионе и близких к нему участках, находящихся внизу, ветер очень сильный. Но чем выше ты поднимаешься, чем больше вокруг пусть небольших, но деревьев, тем ветер слабее. В отличие от биатлона, трасса на котором проложена по дну ущелья, и где ветер «туда» в спину, а «обратно» в лицо, на лыжах круги уходят вверх по склону ущелья и постоянно петляют. С самого начала придется работать как при попутном, так и при встречном ветре.
Сказать, что эта трасса подходит Большунову — не сказать ничего. Она словно создана для него, для атак на кругах, в крутые и длинные подъемы, для изматывания противников. Трассу нельзя назвать технически сложной, на ней почти нет тугих «шпилек», опасных спусков. Она точно не будет обледенелой, заметенной снегом, если сохранится текущая погода. Плюс, при таком ветре мощные гонщики чувствуют себя увереннее легких.
Так что все козыри в руках у Александра. Как он ими распорядится — узнаем уже в воскресенье.