Трасса в Пекине подходит Большунову. Мы по ней прошли и внимательно все изучили

Китайцы создавали этот круг словно специально для Александра.

Китайцы создавали этот круг словно специально для Александра.

Первой дисциплиной лыжных гонок у мужчин на Олимпиаде будет скиатлон. Состав сборной России, который Елена Вяльбе объявила в эфире «Матч ТВ»: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Гонка пройдет 6 февраля.

Формат скиатлона — 15 км. классикой + 15 км. коньком, дистанция проходит по кругу длинной 3,75 км.

Именно мужской скиатлон — пожалуй первая гонка, где мы можем рассчитывать на медали, причем сразу на несколько. Поэтому пришло время посмотреть, какую трассу предложили организаторы.

Фото: © Матч ТВ

Конечно, стартовый створ будет иным — на скиатлоне общий старт, но примерно с этой точки гонщики уйдут на дистанцию.

Фото: © Матч ТВ

После стадиона начинается спуск, переходящий после левого виража, в подъем.

Фото: © Матч ТВ

Вот начало этого подъема.

Фото: © Матч ТВ

Чтобы сразу внести ясность — участок перед стадионом является двусторонним, по нему же гонщики будут возвращаться обратно, ширина трассы позволяет.

Фото: © Матч ТВ

В конце первого подъема, который имеет средний градиент 11%, развилка, круг 1,5 км. налево, все остальные — направо.

Фото: © Матч ТВ

Сразу начинается пологий спуск, на котором можно отдохнуть, но не забываем — этот участок проходится спортсменами против ветра.

Фото: © Матч ТВ

Ближе к концу спуска снова развилка, нам прямо.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание, и начало самого большого подъема на этом круге (45,5 метров вертикального восхождения), который стартует с левого виража. Здесь самая низкая точка трассы — 1635 метров над уровнем моря.

Фото: © Матч ТВ

Точка, на которой находятся лыжники, это еще не конец подъема.

Фото: © Матч ТВ

После виража он продолжается, там чуть дальше вправо уходит петля на 8,3 км., нам прямо, до конца подъема.

Фото: © Матч ТВ

Завершается он очень коротким выполаживанием, после которого начинается спуск.

Фото: © Матч ТВ

Вот этот спуск в ракурсе против движения, он очень небольшой, рабочий.

Фото: © Матч ТВ

Еще один небольшой подъем.

Фото: © Матч ТВ

И уже затем спуск, на котором снова можно отдохнуть.

Фото: © Матч ТВ

Влево уходит петля на 2,5 км., нам прямо, до конца подъема. Достигнув его, мы окажемся на самой высоткой точке круга — 1696 метров над уровнем моря.

Фото: © Матч ТВ

После этого идет самый длинный и скоростной спуск круга.

Фото: © Матч ТВ

Ближе к концу которого нужно брать левее.

Фото: © Матч ТВ

Завершается этот спуск левым виражом и, учитывая его протяженность, возможно китайцы недобрали здесь с контруклоном.

Фото: © Матч ТВ

После виража начинается самый тяжелый подъем круга (градиент 13%), который идет, фактически, параллельно спуску, который был только что.

Фото: © Матч ТВ

Выполаживание.

Фото: © Матч ТВ

И еще один пологий вираж со спуска.

Фото: © Матч ТВ

Этот спуск проходится в два виража, первый, правый, был выше, затем идет левый.

Фото: © Матч ТВ

Учитывая скорость, подхватывать себя после этого спуска гонщики будут примерно в той точке, где на фото выше начинается классическая лыжня.

Фото: © Матч ТВ

После этого спортсмены возвращаются на тот участок круга, который проходили в его начале, только тогда они шли в гору, а теперь с горы. Движение здесь двустороннее, поэтому нет смысла описывать последние метры перед стадионом (фото в начале).

Фото: © Матч ТВ

На круги — налево, на финиш — направо. Затем последний поворот и, если это был последний круг…

Фото: © Матч ТВ

Финишная прямая.

Фото: © Матч ТВ

И линия финиша.

Как часто бывает, на этой трассе нет отдельных петель под классику и конек, оба стиля будут проходиться по одному рельефу, по одним петлям. Трасса очень быстрая, спуски длинные. С другой стороны, подъемы тоже непростые, особенно самый крутой, 13-процентный, на котором, скорее всего, и будут основные атаки со стороны спортсменов, не желающих доводить дело до финишного спринта. После этого подъема практически уже негде отъезжать, он ключевой.

Ветровая обстановка на трассе очень интересна. На стадионе и близких к нему участках, находящихся внизу, ветер очень сильный. Но чем выше ты поднимаешься, чем больше вокруг пусть небольших, но деревьев, тем ветер слабее. В отличие от биатлона, трасса на котором проложена по дну ущелья, и где ветер «туда» в спину, а «обратно» в лицо, на лыжах круги уходят вверх по склону ущелья и постоянно петляют. С самого начала придется работать как при попутном, так и при встречном ветре.

Сказать, что эта трасса подходит Большунову — не сказать ничего. Она словно создана для него, для атак на кругах, в крутые и длинные подъемы, для изматывания противников. Трассу нельзя назвать технически сложной, на ней почти нет тугих «шпилек», опасных спусков. Она точно не будет обледенелой, заметенной снегом, если сохранится текущая погода. Плюс, при таком ветре мощные гонщики чувствуют себя увереннее легких.

Так что все козыри в руках у Александра. Как он ими распорядится — узнаем уже в воскресенье.

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