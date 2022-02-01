Зима, холода. В Пекине потеплело, но градуснику нельзя верить

Вечернее время стартов просто убийственно.

Вечернее время стартов просто убийственно.

Вечером 30 января на горный кластер Олимпиады упала снежная мгла, началось это как раз к концу женской тренировки на биатлонном стадионе. Мы стояли и смотрели, как чистое до этого небо начинает затягиваться. Когда тренировка завершилась, снег шел уже вовсю, по дорогам пустили спецтехнику, автобусы начали задерживаться. Как раз в это время до горного кластера добралась наша лыжная команда, прилетевшая из Италии.

Снег шел весь понедельник, 31-го числа, к нему добавился сильный восточный ветер, впервые сменивший направление с западного. В этих условиях прошла тренировка лыжников и обе тренировки биатлонистов, и женская в 13:00, и мужская в 16:00. Сказать, что было холодно — не сказать ничего. Градусник днем показывал -15, а вечером -19, по ощущениям было на десять градусов ниже.

Лыжники утром вышли все, у биатлонисток тренировку пропускали Миронова и Резцова. Казакевич каталась и работала на рубеже, Нигматуллина только каталась. На мужской тренировке биатлонистов была только группа Каминского. Логинов и Цветков отдыхали.

Ночью вся эта погодная вакханалия прекратилась. Утро вторника было солнечным, но, как обычно, ветренным. Ветер снова сменился на западный, как и в первые дни.

Татьяна Сорина / Фото: © Матч ТВ

Лыжники, у которых тренировка возможна весь день, вышли на нее утром и отработали в достаточно комфортных, по сравнению со вчерашними, условиях. Тренировались все три группы, спортсмены в основном откатывались, никаких скоростных работ не делали, что неудивительно — второй день после приезда, плюс незнакомая трасса.

Фото: © Матч ТВ

Лыжная трасса намного рельефнее биатлонной, что было ожидаемо, и имеет свою специфику — здесь нет отдельных классических и коньковых кругов, оба стиля проходятся по одним и тем же петлям, благо трасса очень широкая. Проложена она по холмам над стадионом, перед выкатом на который идет достаточно заметный тягун после спуска. Тягун этот превращается в спуск после прохождения стадиона, но в целом трасса выше, во всяком случае основные ее петли.

В случае, если ветер не поменяет направление, подход к стадиону будет по ветру, а финишная прямая, после поворота уже на стадионе — против. Ветер, оба дня тренировок лыжников, дул так, что даже скрадывал градиент на финишном подъеме.

Наталья Непряева / Фото: © Матч ТВ

Несмотря на потепление и солнечную погоду все спортсмены были крайне утеплены. Некоторые катались в респираторах, такой вы можете видеть у Натальи Непряевой, в момент, когда сделан кадр, он спущен, но спортсменка не просто так его надела.

Маркус Крамер тоже встал на лыжи, чтобы опробовать круги, и был утеплен так, что узнать его стало очень непросто. Но в целом, в основном из-за солнца, особенно к концу тренировки, было уже заметно теплее и комфортнее, чем в понедельник. Главное, что стало понятно — вся команда, кроме оставшегося пока в Италии Терентьева, в строю.

Группа Юрия Каминского на тренировке / Фото: © Матч ТВ

Мужская тренировка биатлонистов проходила в самые теплые часы, это мы все уже понимали, базируясь на опыте предыдущих солнечных дней. Именно период с 13 до 15 часов попадает на максимальное повышение дневной температуры. По сравнению с ужасом понедельника это был просто курорт, особенно для тех, у кого на форме или одежде преобладают темные цвета.

Александр Логинов / Фото: © Матч ТВ

У мужчин тренировались все группы, все пять спортсменов, но, конечно, делали разное. Тренировка группы Башкирова была, на первый взгляд, достаточно стандартной — разминка, заходы, в различном темпе и через различные круги, на стрельбу. Группа Каминского после разминки делала явно интервальную работу, похожую на ту, что была днем раньше, но судя по всему, с меньшим числом повторений.

Максим Цветков / Фото: © Матч ТВ

Теплая погода позволила спортсменам достаточно комфортно отработать все два часа, только Логинов с Цветковым ушли пораньше, но у них свой план. Латыпов, Серохвостов и Халили покинули стадион в 14:58. Судя по шуткам и улыбкам ребят во время тренировки погода действительно позволяла работать без дискомфорта, уставая от нагрузки, а не от мороза.

Эдуард Латыпов / Фото: © Матч ТВ

Вспоминая условия понедельника Эдуард Латыпов заметил, что от замерзания его спасала только разминочная форма и интенсивность работы, но даже под нагрузкой согреться он не мог, она позволяла лишь не замерзнуть окончательно. Так что вторник, действительно, оказался «курортом» — парни могли работать в соревновательной форме и не думать, как вдохнуть, чтобы не закашляться.

Карим Халили / Фото: © Матч ТВ

Автор этих строк вполне комфортно провел на улице все два часа мужской тренировки, даже стоять, а тем более двигаться было тепло. Затем прошел час, и в 16:00 началась тренировка женщин, куда вышла вся наша четверка: Резцова, Нигматуллина, Казакевич и Миронова.

Биатлонный стадион Пекина / Фото: © Матч ТВ

Чтобы вы понимали, какую шутку играет солнце с биатлонистами, посмотрите на кадр выше. Постепенно опускаясь, солнце закрывает тенью сначала финишную прямую, ближе к зданию стадиона, а затем рубеж. С каждой минутой холодает, это ощущается сразу. Девушки понимали, что, несмотря на ясное небо им придется работать уже при низких температурах, а к 17 часам термометр показывал -15, которые ощущались как -20, и заранее утеплились.

Светлана Миронова / Фото: © Матч ТВ

Все катались в разминочной форме, во всяком случае внизу. У большинства на ботинках были теплые чехлы, но даже это все не сильно помогало. Лица краснели, затем белели, спортсменки старались вообще не стоять, даже после стрельбы на ходу бросая взгляд на Загурского и Шашилова, разместившихся на лежке и стойке соответственно.

Кристина Резцова (слева) и Ирина Казакевич / Фото: © Матч ТВ

Не обольщайтесь красоте фото — на улице сильный мороз. Кристина Резцова под завершение тренировки сказала, что не чувствует уже ни рук, ни ног. Было это как раз в то время суток, когда на Олимпиаде пройдут гонки, где уже ни разминочную форму, ни чехлы на ботинки не наденешь. Обещают потепление, но прогноз погоды — дело темное, оперировать нужно реалиями сегодняшнего дня, а сегодня, в первый день февраля, было слишком холодно даже для спринта.

Вся эти ситуация с погодой коснулась и хозяев, они точно так же мерзнут. Бьёрндален, несмотря на длинный белый пуховик сборной Китая, размахивал руками, пытаясь согреться. Раньше всех женскую тренировку завершила сборная Украины, затем начали уходить француженки, после них остальные. Белые лица, на которых было написано только одно желание — попасть в тепло, говорили сами за себя.

Ульяна Нигматуллина / Фото: © Матч ТВ

Пока что горный кластер — гибрид холодного Пхенчхана-2018 и бесснежного Калгари-1988, только вот здесь холоднее, чем в Корее и снега меньше, чем тридцать четыре года назад в Канаде. Снег переморожен, лыжи едут не лучшим образом, ветер на обратном пути к стадиону бьет в лицо. Конечно, спортсмены зимних видов спорта к морозам привыкли, тем более, что в России есть практика проведения гонок и при температурах ниже разрешенного IBU предела. Но дело в том, что Китай предлагает совокупность факторов, которая пока нигде не встречалась — мороз, ветер, 1700 метров над уровнем моря. И пока никто не знает, как отреагируют тела атлетов на подобное сочетание.

В среду, 2 февраля, у биатлонистов с 13 часов будут тренироваться женщины и, если погода не изменится, у них, наконец, появится возможность хотя бы снять разминочные штаны. Такая вот, пока что, эта Олимпиада. Зимняя, во всех смыслах этого слова.

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