Рекорд, тот самый жест Алдошкина и фото с американцами. Самый насыщенный для «коньков» день в Пекине!

Россияне борются с секундами, а не с соперниками.

Россияне борются с секундами, а не с соперниками.

Совершенно сумасшедший день выдала мужская команда сборной России по конькобежному спорту, выбив из борьбы за золото рекордсменов мира сборную США и установив олимпийский рекорд.

Чтобы прочувствовать всю историю, стоит узнать, как команда отбиралась на эти Игры. Спойлер: все с самого начала пошло не так.

На этапе Кубка мира в Польше Данила Семериков не опустил защиту ахилла (что-то вроде гетр. — «Матч ТВ»), и команду дисквалифицировали. Это значит ноль очков, а впереди было не так много шансов их заработать — участие в Играх под вопросом.

Потом опять драма — проблема с вылетом на североамериканские этапы Кубка мира. Если бы федерации совместно с ОКР не удалось решить этот вопрос — приглашение с согласованием въезда никак не приходило, — ребята бы просто не попали в Пекин.

Уже в Солт-Лейке Руслан Захаров, Егор Юнин и Даниил Алдошкин показали лучшее время, но в дивизионе В. После дисквалификации в дивизион А надо было пробиваться заново — там выиграли американцы с рекордом мира. В Калгари стартовали Захаров, Алдошкин и Семериков — квота уже есть, они четвертые, впереди Олимпиада.

***

В квалификации в Пекине Захаров, Сергей Трофимов и Алдошкин заняли третье место. Полуфинал с США выдался очень эмоциональным. На финише Алдошкин вскинул руки, средние пальцы вверх… На трансляции не все это разглядели. Американский журналист в миксте поинтересовался, видели ли мы этот момент, но даже «заскринить» четко не удавалось. Но жест был — фотографы агентств работают четко, — и вопрос от NRK на пресс-конференции после финала, который закончился для нас серебром, тоже был озвучен.

Алдошкин сразу объяснил — дело в эмоциях.

— У меня первая Олимпиада, моя первая медаль. Этот жест был без подтекста совершенно. Просто очень эмоциональный момент.

Руслан Захаров подтвердил и отметил: «Мы в конькобежном спорте боремся с секундами, а не с соперниками». Да, как было выше сказано, полуфинал был с США, а не против США.

На Медальной площади Алдошкин сделал совместное фото со сборной США.

«Мы разговаривали с американцами, со всеми, с тренерами. Дружно пофотографировались, пообщались. Все хорошо — они шутят над нами, мы над ними. Они не придали значения случившемуся. Да, это была ошибка Даниила Алдошкина, но никакого негативного посыла за этим не было. Конечно, найдутся люди, которые воспримут это негативно, но я надеюсь, таких мало», — говорит Захаров.

Он вчера вошел в историю как первый россиянин, завоевавший медали Игр в двух видах спорта — шорт-треке и конькобежном. Алдошкин — самый юный в составе мужской команды — впервые поднялся на пьедестал Игр. Собственно, как и Сергей Трофимов. На прошлую Олимпиаду он приехал абсолютно один от мужской сборной — остальные не получили приглашение. На этой был в шаге от подиума на «пятерке» и наконец добрался до медали в командной гонке:

— Может, по мне сейчас и не скажешь, очень устал, но я правда очень счастлив.

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