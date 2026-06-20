«Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» и вышел в финал Кубка России по регби

В Красноярске состоялось принципиальное городское дерби в полуфинале Кубка России по регби, в котором «Енисей-СТМ» оказался сильнее «Красного Яра» — 29:17.

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе. «Тяжёлая машина» трижды побывала в зачётном поле соперника: дубль оформил Эстерхейзен, ещё одну попытку занёс Давит Месхи. Рамиль Гайсин реализовал одну из трёх попыток. У «Красного Яра» Павел Фиц отметился попыткой, после которой точен был Дилан Смит, также забивший штрафной. На перерыв команды ушли при счёте 19:10 в пользу гостей.

Во втором тайме «Енисей-СТМ» постепенно увеличил преимущество. Попытки Пельцера и Маслова позволили действующему чемпиону создать комфортный задел. В концовке Хушнуд Сангинов сократил отставание, занеся попытку престижа. Уже перед самым финальным свистком игрок хозяев ещё раз приземлил мяч в зачётке, однако арбитр отменил попытку из-за паса вперёд.

«Енисей-СТМ» одержал победу со счётом 29:17 и вышел в финал Кубка России, где встретится с победителем полуфинального противостояния между «Локомотивом» и «Динамо».

Кубок России. Полуфинал

«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 17:29 (10:19)

Попытки: Фиц (28), Сангинов (79) — Эстерхейзен (11, 35), Месхи (16), Пельцер (55), Маслов (68);

Реализации: Смит (29, 80) — Гайсин (36, 55);

Штрафные: Смит (20);

Жёлтые карточки: Преториус (10) — Макаренко (24).