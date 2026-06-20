«Динамо» обыграло «Локомотив» и впервые вышло в финал Кубка России по регби

Московское «Динамо» стало вторым финалистом Кубка России по регби, одержав победу над пензенским «Локомотивом» в полуфинальном матче.

Первый тайм остался за «Динамо». На попытку Ивана Дорофеева гости ответили заносом Андисы Нтсила, однако перед перерывом Хансен вывел москвичей вперёд. Эдуард Фуше точно исполнил обе реализации, тогда как Сергей Янюшкин свой шанс не использовал.

После перерыва команды обменялись точными штрафными ударами, а затем ещё по разу побывали в зачётке. Дорофеев оформил дубль, на что «Динамо» ответило попыткой Андрея Поливалова. Финальное слово осталось также за москвичами — Хансен оформил дубль.

В финале Кубка России московский клуб встретится с красноярским «Енисеем-СТМ», который ранее в полуфинале оказался сильнее «Красного Яра» со счётом 29:17.

«Локомотив» — «Динамо» — 15:35 (5:14)

Попытки: Нтсила (28), Поливалов (69) — Дорофеев (10, 65), Хансен (33, 76);

Реализации: Кураев (70) — Фуше (11, 34), Виннаар (66);

Штрафные: Янюшкин С. (48) — Фуше (42, 51), Виннаар (63);

Жёлтые карточки: Насеге (53) — нет