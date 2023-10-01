«Красный Яр» вышел в лидеры PARI Чемпионата России по регби

Первый тайм встречи получился не особо результативным. Владимир Чабан быстро открыл счёт, но затем почти полчаса очков команды не набирали. Затем хозяева еще дважды прорвались в зачётку «Химика». Сначала это сделал Хушнуд Сангинов, а затем и Роман Ходин. Джейсон Таумалоло в первом тайме забил лишь одну реализацию.
После перерыва Павел Кураев размочил счёт, забив штрафной и набрав первые для «Химика» очки. В середине тайма попыткой отметился Гуга Хантадзе, и «Красный Яр» ушёл в отрыв. Однако Кураев не стеснялся пробивать с любых позиций и заработал ещё шесть очков для гостей после штрафных.
На 64-й минуте Роман Ходин убежал по левому краю и оформил дубль, а Таумалоло забил свою вторую реализацию в матче. В концовке встречи «Красный Яр» схватил две желтые карточки и доигрывал в меньшинстве. «Химик» этим воспользовался и занес попытку престижа.
«Красный Яр» одержал шестую победу подряд и с 26 очками возглавил турнирную таблицу PARI Чемпионата России по регби. «Химик» остался последним с одним очком».
«Красный Яр» — «Химик» — 29:16 (17:0)
Попытки: Чабан (2), Сангинов (29), Ходин (32, 64), Хантадзе (57) — Цирекидзе (80).
Реализации: Таумалоло (30, 65) — Кураев (80).
Штрафные: Таумалоло (30, 65) — Кураев (49, 54, 61)
Желтые карточки: Пронин (67), Ходин (72) — Закашвили (27).