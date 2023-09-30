«Слава» добыла волевую победу в Монино

В стартовом матче 7-го тура PARI Чемпионата России по регби столичная «Слава» одержала победу над «ВВА-Подмосковьем».

Хозяева открыли счёт лишь на 18-й минуте, лучший игрок прошлого тура Ислам Абдулкадиров в одиночестве принял мяч на фланге и уложил его в зачётку. Почти тут же «Слава» ответила заносом Александра Романова. Герман Годлюк реализацию забил, а вот Абдулкадиров нет. После этого еще одну попытку оформил Тимур Исмаилов. При счёте 5:14 команды ушли на перерыв.

В дебюте второго тайма попыткой ответил Валентино Велман — игрок ВВА пробежал с мячом метров шестьдесят, обыграл нескольких соперников и занёс попытку. Ещё через пару минут мы увидели новый дроп-гол в PARI Чемпионате России по регби. Герман Годлюк решил пробить по воротам метров с 25 и был точен. Затем дважды занёс Морне Юбер, каждый раз завершая классную комбинацию «Славы».

«Военлёты» не сдавались, и вскоре попытка удалась Дмитрию Кровякову, Абдулкадиров забил реализацию и счёт стал 19:27. Затем попыткой отметился и Жбанов. Казалось, что ВВА вернется в игру.

Однако концовка встречи осталась за «Славой». Сергей Тришин получил красную карточку, а Герман Годлюк забил первый штрафной в этом матче.

«Слава» одержала вторую победу в этом сезоне, а «ВВА-Подмосковье» набрала бонусное очко.

«ВВА-Подмосковье» — «Слава» — 24:30 (5:14)

Попытки: Абдулкадиров (17), Велман (45), Кровяков (60), Жбанов (71) — Романов (31), Исмаилов (38), Юбер (52, 57).

Реализации: Абдулкадиров (46, 61) — Годлюк (32, 39).

Штрафные: нет — Годлюк (80)

Дроп-голы: нет — Годлюк (46).

Красные карточки: Тришин (77) — нет.