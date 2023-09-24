«ВВА-Подмосковье» обыграла действующего чемпиона в Пензе

В заключительном матче 6-го тура PARI Чемпионата России по регби монинская ВВА набрала четыре очка в гостевой игре с «Локомотивом».

К десятой минуте команды обменялись попытками, у хозяев занёс Валерий Хлутков, у гостей — Валентино Велман. К середине первого тайма «военлёты» занесли ещё — всё сам для своей попытки сделал Лейтон Экстин, а Абдулкадиров забил несложную реализацию. Пензенцы вернулись в игру после дубля Валерия Хлуткова, но концовка тайма всё равно осталась за ВВА. Попытку Сергея Тришина судейская бригада просматривала не одну минуту, но всё равно засчитала. ВВА вышла вперёд перед самым перерывом.

Впрочем хозяева довольно быстро восстановили паритет — сначала от мола занёс Стефан Де Вит, а затем и вовсе «Локомотив» вышел вперёд. Нодье прорвал линию гостей и отдал на хет-трик Валерию Хлуткову. Но Янюшкин был лишь раз точен с подставки. Но концовка встречи полностью осталась за гостями.

Монинцы как по учебнику занесли две попытки — сначала её автором стал Ислам Абдулкадиров, а затем и Александр Иванов. К тому же Ислам дважды забил реализацию и увеличил преимущество гостей. Между двумя точными штрафными всё того же Абдулкадирова в концовке встречи была ещё и попытка Де Вита. Но на большее «Локомотива» уже не хватило.

Команда Александра Янюшкина потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. «Военлёты» одержали вторую победу и поднялись на шестое место в турнирной таблице PARI Чемпионата России по регби.

«Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье» — 29:39 (12:19)

Попытки: Хлутков (4, 32, 62), де Вит (52, 72) — Велман (10), Экстин (18), Тришин (36), Абдулкадиров (65), Иванов (67);

Реализации: С. Янюшкин (32, 53) — Абдулкадиров (19, 37, 66, 68);

Штрафные: нет — Абдулкадиров (71, 76).