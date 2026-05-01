«Динамо» одержало первую в истории победу над «Локомотивом»

В стартовом матче 1-го тура Чемпионата России по регби московское «Динамо» принимало пензенский «Локомотив» на «ВТБ-Арене».

Действующий обладатель Суперкубка России по регби начал встречу очень мощно — Леонид Калинин занёс уже на третьей минуте. Хукер оформил дубль в середине тайма, после чего преимущество москвичей только увеличивалось. До перерыва ещё дважды в чужой зачётке побывал Лейтон Экстин, ещё пять очков набрал Иван Дорофеев.

Второй тайм стартовал с быстрой попытки Романа Журавлёва по левому краю, а через несколько минут Лейтон Экстин прорвался по центру и оформил хет-трик. После этого тренерские штабы обеих команд провели большое количество замен. На 63-й минуте встречи «Локомотив» отметился попыткой престижа — отличился Алексей Башев. Однако финальное слово осталось за «Динамо» — сначала Дорофеев оформил дубль, подхватив мяч после мола, а уже перед финальным свистком попыткой отметился Болдуин Хансен.

«Динамо» занесло 9 попыток «Локомотиву» в стартовом матче Чемпионата России по регби и одержало первую в истории победу над пензенским коллективом.

«Динамо» — «Локомотив» — 55:7 (31:0)

Попытки: Калинин (3), Калинин (27), Экстин (33, 40, 45), Дорофеев (37, 67), Журавлёв (42), Хансен (80) — Башев (63);

Реализации: Фуше (4, 39, 40, 46, 68) — Янюшкин А (64);

Штрафные: нет — нет.

Жёлтые карточки: Голосницкий (58) — Нтсила (26).