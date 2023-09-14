Дмитрий Пархоменко: «Противостояние «Красного Яра» и «Стрелы» можно назвать «зелёным дерби»

Хукер «Стрелы» Дмитрий Пархоменко, пополнивший команду в это межсезонье, перейдя из «ВВА-Подмосковья», в интервью «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды к финалу PARI Кубка России по регби, аналогиях с хоккейным «Зелёным дерби» и о том, чего ждать в воскресной игре.

Хукер «Стрелы» Дмитрий Пархоменко, пополнивший команду в это межсезонье, перейдя из «ВВА-Подмосковья», в интервью «Матч ТВ» рассказал о подготовке команды к финалу PARI Кубка России по регби, аналогиях с хоккейным «Зелёным дерби» и о том, чего ждать в воскресной игре.

— Вы в это межсезонье пополнили «Стрелу». Успели адаптироваться? Почему выбор пал именно на Казань?

— Да, адаптация прошла легко, отличный коллектив, плюс со многими ребятами были знакомы, так что все супер. Классная амбициозная команда, хочется принести пользу клубу и в каждом матче показывать себя на сто процентов.

— Последняя игра с «Химиком» была легкой прогулкой для команды?

— Так только кажется из-за счёта, на самом деле нет — матч получился очень непростым по эмоциям. Вообще, сейчас в PARI Чемпионате России нет проходных матчей, все команды выровнялись. Мы показали свою игру и добились желаемого результата.

— Что скажете по сопернику в финале PARI Кубка России? «Красный Яр» стартовал в этом году очень хорошо…

— Да, «Яр» в хорошей форме, на ходу, опытный соперник. Тем интереснее будет финал. Думаю, всех нас ждёт отличный матч, советую всем быть на «ВТБ-Арене» 17 сентября.

— Вы ведь и сами провели в «Красном Яре» сезон. Многое изменилось с того момента в клубе? Есть ли какая-то принципиальность игры?

— Период игры в Красноярске я вспоминаю с теплом, со всеми остался в хороших отношениях после ухода. Так что какой-то особой принципиальности для меня в этом матче нет. Но для клубов, «Стрелы» и «Красного Яра», что-то такое начинает прослеживаться, все последние матчи друг с другом были очень горячие. Наверное, встречи команд можно назвать «Зелёным дерби» по аналогии с хоккеем (улыбается).

— В прошлых двух сезонах играли в финалах PARI Кубка России за «ВВА-Подмосковье». В чем особенность таких матчей, где все решается в одной игре?

— В одном конкретном матче может произойти всё, что угодно. Вспомните, какая отличная открытая игра была в финале PARI Кубка России в 2021 году, всё могло закончиться и в пользу «ВВА». На такие встречи не нужно искать дополнительную мотивацию.

— В чем особенность матчей на таких крупных стадионах? Ощущения разные?

— Мне нравится традиция играть финалы PARI Кубка России на «ВТБ-Арене». Вообще, это большое событие для всех — будем получать удовольствие от атмосферы, наслаждаться игрой и кайфовать на поле.

— Многие болельщики ждут от «Стрелы» трофеев, несмотря на то, что команда очень молодая. Прямо сейчас вы созрели для того, чтобы взять первый кубок?

— Это, скорее, разговоры для журналистов и болельщиков. В составе «Стрелы» собраны опытные игроки, которые поиграли в полуфиналах и финалах, выступали за сборную России. Уверен, что в предстоящем матче каждый выложится по максимуму. Если мы покажем регби, в которое умеем играть, у нас будут хорошие шансы на победу.

Прямую трансляцию финала PARI Кубка России по регби между «Стрелой» и «Красным Яром» смотрите на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье, 17 сентября, в 13:30.

PARI Кубок России. Финал. Стрела - Красный Яр

Читайте также: