Джейсон Таумалоло: «В воскресенье состоится самый важный матч в моей регбийной карьере»

21-летний Джейсон Таумалоло — единственный представитель Королевства Тонга в российском регби. Молодой флай-хав вот уже 3 года играет за «Красный Яр», и в этом сезоне его место в стартовом составе уже неоспоримо. В интервью Джейсон рассказал о самом непростом периоде в своей российской карьере, любви к нашей стране и ожиданиях от финала PARI Чемпионата России по регби.

21-летний Джейсон Таумалоло — единственный представитель Королевства Тонга в российском регби. Молодой флай-хав вот уже 3 года играет за «Красный Яр», и в этом сезоне его место в стартовом составе уже неоспоримо. В интервью Джейсон рассказал о самом непростом периоде в своей российской карьере, любви к нашей стране и ожиданиях от финала PARI Чемпионата России по регби.

— Джейсон, поздравляем с выходом в финал PARI Кубка России по регби. Что изменилось в игре вашей команды, что она так добавила в этом сезоне?

— Спасибо за поздравления. Согласен, что «Красный Яр» выглядит более сильной командой, чем в прошлом сезоне. Наверное, мы начали свой подъём даже весной. До этого у нас постоянно были травмированные игроки, из-за этого кадровые проблемы. Зимой мы провели мощную предсезонку, а уже летом — отличную селекцию. Все новички сходу влились в коллектив и наш состав, действительно усилили команду.

— Джейсон, вы уже почти три года в России, как оцениваете свой период жизни в нашей стране?

— Жить в России — это здорово, вот что я скажу. Есть, конечно, проблема с языковым барьером и той ситуацией, что я нахожусь очень далеко от дома, от родного Тонга. Но я с уверенностью могу сказать, что Россия — это второй дом для меня прямо сейчас. И на самом деле, это отличный опыт для такого молодого игрока, попробовать себя в другой стране, ничего не бояться.

— Что нравится в России больше всего?

— Знаете, для меня Россия — просто отличное место для жизни. На самом деле, здесь есть огромное количество мест, куда можно отправиться в путешествие. Также могу отметить национальную кухню. За период жизни в России я уже хорошо познакомился с вашей кухней и могу с уверенностью сказать, что я полюбил русскую еду!

— А как вам сибирская погода?

— О да! Если сравнивать с моей родной страной Тонга, конечно, здесь в Сибири — серьёзнейшие холода. Мне понадобилось около года, чтобы к ним привыкнуть и чувствовать себя комфортно. Сейчас с этим нет никаких проблем. Хотя в Красноярске бывает очень и очень холодно!

— Весной основным флай-хавом «Красного Яра» был Хейн Стейнкамп. Вы же выбыли из заявки. Как отреагировали на это?

— Тот момент был тяжелым для меня, потому что я очень хотел играть за команду. Но из позитивных моментов я понял, что это мой шанс проявить себя. У меня было больше времени на индивидуальные тренировки, постоянную работу над собой, этим я и занимался. Эти полгода я провёл в России, не возвращался к себе домой. Становился лучше с каждым днём. Сейчас я рад вернуться в состав «Красного Яра», постоянно играть и побеждать вместе с командой.

— Впереди финал PARI Кубка России. Лично у тебя есть опыт игры в таких важных и решающих матчах?

— Мой первый финал был в Первенстве России до 20 лет, тогда «Красный Яр» одержал победу. Но я думаю, что та игра не сравнится с тем, что будет в воскресенье. Она гораздо круче, и я думаю, что это будет самый важный матч в моей карьере. Я счастлив, что мне предстоит такая большая игра.

— Что думаете по поводу «Стрелы» как соперника по финалу?

— «Стрела» — очень сильная команда, и едва ли не лучшая в России прямо сейчас. Думаю, этот матч станет большим испытанием для нас. Но мы готовы выложиться на все сто процентов и порадовать своих болельщиков.

— Какие ожидания от игры? Будет результативной и много очков или все будут решать штрафные?

— До игры сложно сказать, как она пойдёт. Могу сказать, что со своей стороны мы готовимся к разным вариантам, но сосредоточены, в первую очередь, на своей игре.

— К дуэли с Якобусом Мараисом из «Стрелы» готовы? Знакомы с ним лично?

— Да, знаю Кобуса, мы играли с ним вместе за «Российские Барбарианс» этим летом. Я думаю, что он один из лучших десятых номеров в России. Я очень уважаю Кобуса как игрока и как человека. К дуэли, безусловно, готов, посмотрим, кто из неё выйдет победителем.

Уже в это воскресенье, 17 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» пройдёт решающий матч в борьбе за PARI Кубок России по регби. В битве за трофей схлестнутся казанская «Стрела» и «Красный Яр».

Прямую трансляцию финала PARI Кубка России по регби между «Стрелой» и «Красным Яром» смотрите на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье, 17 сентября, в 13:30.

PARI Кубок России. Финал. Стрела - Красный Яр