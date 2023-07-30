«Стрела» переиграла «Славу»

В матче 1-го тура PARI Чемпионата России по регби «Стрела» и «Слава» выдали огненный матч и набрали на двоих почти сотню игровых баллов.

Начало встречи обнадежило болельщиков московского клуба — Федоров после скоростного прорыва от партнера по команде заземлил мяч в чужой зачетке. Однако на шестой минуте желтая карточка москвичей немного умерила пыл гостей. Оказавшись в меньшинстве «Слава» пропустила две попытки, на которые смогла ответить двумя штрафными. Затем «Стрела» начала стремительно отрываться и довольно скоро решила вопрос с получением бонусного очка. Особый вклад в результат внес Максим Шевцов, который отметился покером в этой игре. Во втором тайме казанцы продолжили набирать очки. Ближе к концу встречи регбисты «Стрелы» несколько расслабились, что помогло гостям занести три попытки. Итоговый счёт встречи — 61:32 в пользу «Стрелы».

«Стрела» — «Слава» — 61:32 (28:13)

Попытки: Хохлов (9), Людик (17), Шевцов (31, 36, 45, 50), Давыдов (58), Тромп (62), Рощин (79) — Фёдоров (3, 80), Титов (66), Почечуев (73).

Реализации: Мараис (10, 17, 32, 37, 46, 51, 59), Людик (79) — Годлюк (5, 67, 80).

Штрафные: нет — Годлюк (25, 28).

Жёлтые карточки: Давыдов (75) — Кравцов (6).

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