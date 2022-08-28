Пракатень завоевала золото Спартакиады в академической гребле

Анна Пракатень завоевала золото Спартакиады сильнейших в академической гребле в соревнованиях одиночек на 2000 м.

Пракатень, представляющая Санкт‑Петербург, показала результат 7 минут 44,58 секунды. Второй к финишу заезда пришла москвичка Марина Матвеева (+12,52), топ‑3 замкнула Анастасия Барышникова (Калининградская область, +27,27). В соревнованиях одиночек у мужчин первое место занял Александр Вязовкин (Самарская область).

Команда Санкт‑Петербурга в составе Григория Щулепова и Александра Страдаева победила в двойках без рулевого, у женщин в этой дисциплине выиграла сборная Саратовской области (Валентина Плаксина, Марина Рубцова).

В двойках парных золото выиграли дуэты Алексей Воробьев/Илья Кондратьев (Калужская область) и Анастасия Любич/Екатерина Питиримова (Московская область).

Рустам Хайбуллин и Василий Сташков (Свердловская область) выиграли в двойке парной легкого веса. В этой же дисциплине среди женщин первыми стали Полина Мухорчева и Александра Фомина (Республика Татарстан).

Среди мужских четверок без рулевого и четверок парных золото завоевали петербургские команды, среди женских — сборная Саратовской области и Краснодарского края соответственно.

В восьмерках с рулевым победили команды Липецкой области и Краснодарского края у мужчин и женщин соответственно.

Спартакиада сильнейших стартовала 10 августа и завершится 2 октября.