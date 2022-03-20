Люди с безграничными способностями. В Хантах завершились соревнования паралимпийцев

Лучшие кадры церемонии закрытия.

Лучшие кадры церемонии закрытия.

«Мы вместе» — главный девиз зимних паралимпийских игр, которые проходили в столице Югры. Сегодня спортсмены снова все вместе собрались на церемонию закрытия соревнований.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Паралимпийцы из пяти стран — России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Таджикистана — в течение четырех дней разыгрывали медали в керлинге, следж-хоккее, лыжных гонках, биатлоне, сноуборде и горных лыжах.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Церемонию открывала песня «Пусть на земле живет дух дружбы». Ее исполняла местная певица Вера Кондратьева на хантыйском и русском языках. Во время выступления Вера отбивала ритм в бубен.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

«А есть ли в этом зале люди с безграничными способностями и их поклонники?» — вызывал аплодисменты ведущий Дмитрий Губерниев, открывая официальную часть церемонии.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Особенность церемоний открытия и закрытия паралимпийских игр — сурдопереводчик на сцене, который передает в зрительный зал слова официальных лиц.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

18 марта исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков объявил игры открытыми, 20-го числа ему же была доверена миссия закрыть соревнований.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

После официальной части и исполнения гимна России начался праздничный концерт.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В концерте объединились номера в абсолютно разных стилях. Морячки танцевали под песню «Яблочко».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Студенты хореографического отделения Центра искусств для одаренных детей Севера исполняли балетную композицию.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Было много духоподъемных песен, а закрывала праздничный вечер композиция «Югра нас объединила», когда на сцену вышли все участники концерта. В припеве песни были главные слова паралимпийских игр в Ханты-Мансийске — «Мы вместе».