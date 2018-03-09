Пять вопросов о Паралимпиаде-2018. Что нужно знать

Церемония открытия Игр пройдет уже сегодня.

Когда?

С 9 по 18 марта. Соревнования начнутся в субботу. Всего на Паралимпиаде будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, следж-хоккее, керлинге на колясках, пара-сноуборде и горнолыжном спорте.

У Игр поменяется маскот. Вместо тигренка Сухорана гостей соревнований будет развлекать медвежонок Пандаби, который символизирует волю и мужество. Сменится и логотип, и даже цвет покрывал на кроватях в олимпийской деревне.

Под каким флагом выступят российские спортсмены?

Снова под нейтральным. Паралимпийский комитет нашей страны до сих пор не восстановлен в своих правах (ПКР лишилась членства 7 августа 2016 года перед Играми в Рио). Но если на Олимпиаде в Корее российская сборная скрывалась под аббревиатурой OAR – олимпийские атлеты из России, то сейчас наша команда будет обозначаться NPA – нейтральные паралимпийские атлеты.

На Паралимпиаду-2018 допущено 29 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Из шести видов спорта наших представителей не будет в одном – следж-хоккее. Также стоит отметить, что приглашение на Игры не получил ни один спортсмен-мужчина в биатлоне и лыжных гонках.

За сборную НПА выступят несколько победителей и призеров прошлых Игр: горнолыжники Александра Францева и Валерий Редкозубов, которые стали в Сочи двукратными паралимпийскими чемпионами; Михалина Лысова, одержавшая в 2014-м две победы в биатлоне и одну в лыжных гонках. А для Анны Милениной это будет уже четвертая Паралимпиада в карьере, ни разу с главных стартов четырехлетия она не возвращалась без золота. В ее коллекции пять наград высшей пробы, пять серебряных и две бронзовые медали.

Спортсмены из КНДР участвуют?

Представители КНДР ни разу не участвовали в Паралимпиадах. Но две Кореи продолжают демонстрировать миру, что они идут на сближение, и на этой неделе было решено включить «северян» в список участников. В Пхенчхан приехали два лыжника из КНДР, а еще четверо спортсменов на старт не выйдут и будут в Южной Корее в статусе «наблюдателей».

Традицию прохода спортсменов под Объединенным флагом на церемонии открытия решили не продолжать. Как и не будет единой команды двух Корей в следж-хоккее. Но, что интересно, в составе южнокорейцев есть один спортсмен, родившийся в КНДР. Этот следж-хоккеист перебрался через границу вместе со своим отцом в 2001 году.

Зрители будут?

Сейчас организаторы Игр уверяют, что способны побить рекорд по продажам, установленный на Паралимпиаде в Сочи – 316 000 билетов. По последним данным, продано 285 000 из 310 000 билетов, и оргкомитет планирует расширить этот лимит.

Хотя еще в октябре продажа была основной головной болью для организаторов. Тогда удалось реализовать лишь 0,5 процентов всех билетов. Сейчас корейцы утверждают, что за пять месяцев проделали в этом плане хорошую работу, а удачное проведение Олимпиады вызвало желание у местных жителей посетить и Паралимпийские игры.

Насколько новые цифры не врут, узнаем в субботу. Напомним, что после Олимпиады МОК говорил о том, что было продано 107,7 процентов билетов. Однако многие соревнования прошли при полупустых трибунах.

Где смотреть?

Прямые трансляции соревнований смотрите на каналах «Матч! Арена», «Матч! Игра» и «Матч! Наш спорт». Также за Паралимпиадой можно наблюдать на нашем сайте. Интересующие вас соревнования ищите в разделе «Трансляции». Трансляция церемонии открытия Игр начнется сегодня в 14:00 на телеканале «Матч! Арена».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Мария Плотникова, РИА Новости/Владимир Астапкович