Команда, не пустившая в финал Канаду. Чем она опасна?

Представляем неожиданного соперника сборной России в решающем матче Олимпиады.

Сборная Германии в финале олимпийского турнира. С одной стороны, это красноречиво говорит об уровне команд в Пхёнчхане. Но с другой – о развитии хоккея в Германии. Подопечные Марко Штурма победили Швецию и Канаду, устроив стране праздник. А если сборная России отнесется к Бундестим так же, как предыдущие соперники, то в феврале начнется внеочередной Октоберфест.

Состав сборной Германии:

Вратари: Денни аус ден Биркен («Ред Булл Мюнхен»), Деннис Эндрас («Адлер Мангейм»), Тимо Пильмайер («Ингольштадт»).

Защитники: Денис Ройль, («Адлер Мангейм»), Янник Зайденберг, Дэрил Бойл (все – «Ред Булл Мюнхен»), Кристиан Эрхофф, Мориц Мюллер (оба – «Кёльнер Хайе»), Бьорн Крупп («Гриззлиз Вольфсбург»), Йонас Мюллер, Франк Хордлер (оба – «Айсберен Берлин»).

Нападающие: Брукс Мацек, Франк Мауэр, Доминик Кахун, Патрик Хагер (все – «Ред Булл Мюнхен»), Маттиас Плахта, Маркус Кинк, Давид Вольф, Марсель Гоч (все – «Адлер Мангейм»), Феликс Шютц («Кёльнер Хайе»), Патрик Раймер, Ясин Элиз, Леонард Пфодерль (все – «Нюрнберг АйсТайгерс»), Геррит Фаузер («Гриззлиз Вольфсбург»), Марсель Нёбельс («Айсберен Берлин»).

Первое, что бросается в глаза – все без исключения игроки представляют чемпионат Германии. В Пхёнчхане лишь одна команда помимо немцев укомплектована только домашними игроками. И она тоже вышла в финал. У немцев есть даже аналоги СКА и ЦСКА. «Адлер Мангейм» и «Ред Булл Мюнхен» представлены на двоих 13 хоккеистами. В качестве «Металлурга», дополняющего команду, выступают «Кёльнер Хайе», «Гриззлиз Вольфсбург» и «Айсберен».

Главный козырь сборной Германии – его отсутствие. Нет человека, который делает результат. Есть механизм, команда, играющая вместе не первый год. Ни шведы, ни канадцы не знали, на кого стоит обратить внимание. Безусловно, они были в курсе о бывших энхаэловцах Кристиане Эрхоффе и Марселе Гоче, но у немцев и без них оказалось полно классных исполнителей. Доминик Кагун убегает от шведов и забивает им третью шайбу. Гоч действует не в одиночку – канадцев раскатывает его звено с Франком Мауэром и Давидом Вольфом. Связка Патрика Хагера и Маттиаса Плахты отправляет кленовых в нокдаун во втором периоде.

Поймавший кураж вратарь Денни аус ден Биркен вместе с защитниками, ведомыми опытнейшим Кристианом Эрхоффом, методично нейтрализуют нападающих соперников. Что интересно, получается у них это далеко не всегда. Непроходимыми немецкие редуты назвать нельзя: по три пропущенных гола в обоих матчах случились неспроста. Но Бундестим не сыпется, а продолжает действовать, как будто встреча только началась и счет 0:0. «Тре Крунур», настроившиеся добивать немцев в овертайме, погорели именно на этом. Канадцы, отыгравшие один гол при 0:3, тут же снова пропустили, и эта шайба стала решающей.

Главное, что нужно сделать команде Олега Знарка – как следует изучить команду Марко Штурма. Этого не хватило шведам и канадцам. Они продолжали играть так, как на групповом этапе. Потому что не знали, как по-другому. Потому что готовились так, как ко всем. А с пхёнчханской сборной Германии это не работает. Малейшая расслабленность – и немцы убегают в контратаку. А там может быть все, что угодно.

Суперклассики в финале не будет. Вместо нее – самый необычный соперник, который только мог быть. Соперник, который не будет бояться за результат – он уже достигнут. И это тоже очень интересно. Возможно, даже интереснее, чем финал с десятым составом сборной Канады или очередной матч Евротура со Швецией. В то, что сборная России отнесется к Германии пренебрежительно, верится с трудом. На кону слишком большая цена, и уж больно хороши примеры шведов с канадцами. Да и сами уже получали по носу в Пхёнчхане, одного раза хватило.

Фото: globallookpress.com

Прямая трансляция встречи Россия – Германия – в 07:00 мск в воскресенье, 25 февраля на «Матч ТВ»!

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