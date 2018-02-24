«Нас не должно интересовать, почему Канада получает по соплям от немцев». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2006 в новом выпуске своем блога расставляет акценты в вопросе неожиданного соперника по финалу Олимпиады.

Остался последний матч, самый важный, поэтому рассуждать особо не о чем. Все и так ясно – просто выйти и выиграть. Я говорил, что обстоятельства победы потом забудут, и выход Германии в финал ничего не меняет. В истории останется только сам факт победы на Олимпиаде. Именно это будут помнить. В конце концов, это не наша вина, что НХЛ не отпустила игроков. Нашу страну душили по всем статьям со всеми этими допинговыми делами, и вот в хоккее у нас оказалась самая сильная сборная. Зачем самим принижать этот успех? Раз так вышло, что канадцы ничего не собрали и получили по соплям от Германии, другие ведущие страны слабо выступили – нас это не должно интересовать.

Уже заранее все уверены в нашей победе, прежде всего потому что по уровню мастерства сопернику до нас далеко, как бы они ни настраивались на борьбу. Чудеса бывают, но не в таком матче. Ребята настроятся, выйдут и сделают свою работу. Стать олимпийским чемпионом – дорогого стоит, они все знают сами. Есть энхаэловцы, нет энхаэловцев – сейчас это не тема. В Пхенчхане у нас самая сильная команда. Много кто говорит, что даже уровень чемпионата мира выше, чем этот турнир. Я согласен, мастеров приезжает больше. Но лучше все подобные разговоры вести уже после финала. Как бы там ни было, игра начнется с 0:0 на табло, и пока счет не откроют, будет непросто. Думаю, разница в классе все равно должна сказаться. Но, конечно, ребята обязаны решить вопрос.

Сейчас любят говорить и писать о том, как это золото скажется на судьбе нашего хоккея, хотя, мне кажется, что судьбоности с точки зрения, допустим, развития КХЛ в олимпийском результате нет. Мы очень давно не выигрывали золото, оно нам очень нужно. Особенно с учетом происходящего вокруг нашей олимпийской команды по всем видам спорта.

Прямая трансляция встречи Россия – Германия – в 07:00 мск в воскресенье, 25 февраля, на «Матч ТВ»!

Фото: globallookpress.com

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