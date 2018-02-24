«Нас не должно интересовать, почему Канада получает по соплям от немцев». Олимпийский блог Владимира Крикунова

«Нас не должно интересовать, почему Канада получает по соплям от немцев». Олимпийский блог Владимира Крикунова

24 февраля 18:54

Главный тренер сборной России на Олимпиаде-2006 в новом выпуске своем блога расставляет акценты в вопросе неожиданного соперника по финалу Олимпиады. 

Остался последний матч, самый важный, поэтому рассуждать особо не о чем. Все и так ясно – просто выйти и выиграть. Я говорил, что обстоятельства победы потом забудут, и выход Германии в финал ничего не меняет. В истории останется только сам факт победы на Олимпиаде. Именно это будут помнить. В конце концов, это не наша вина, что НХЛ не отпустила игроков. Нашу страну душили по всем статьям со всеми этими допинговыми делами, и вот в хоккее у нас оказалась самая сильная сборная. Зачем самим принижать этот успех? Раз так вышло, что канадцы ничего не собрали и получили по соплям от Германии, другие ведущие страны слабо выступили – нас это не должно интересовать.

Уже заранее все уверены в нашей победе, прежде всего потому что по уровню мастерства сопернику до нас далеко, как бы они ни настраивались на борьбу. Чудеса бывают, но не в таком матче. Ребята настроятся, выйдут и сделают свою работу. Стать олимпийским чемпионом – дорогого стоит, они все знают сами. Есть энхаэловцы, нет энхаэловцев – сейчас это не тема. В Пхенчхане у нас самая сильная команда. Много кто говорит, что даже уровень чемпионата мира выше, чем этот турнир. Я согласен, мастеров приезжает больше. Но лучше все подобные разговоры вести уже после финала. Как бы там ни было, игра начнется с 0:0 на табло, и пока счет не откроют, будет непросто. Думаю, разница в классе все равно должна сказаться. Но, конечно, ребята обязаны решить вопрос.

Сейчас любят говорить и писать о том, как это золото скажется на судьбе нашего хоккея, хотя, мне кажется, что судьбоности с точки зрения, допустим, развития КХЛ в олимпийском результате нет. Мы очень давно не выигрывали золото, оно нам очень нужно. Особенно с учетом происходящего вокруг нашей олимпийской команды по всем видам спорта.

Прямая трансляция встречи Россия – Германия – в 07:00 мск в воскресенье, 25 февраля, на «Матч ТВ»!

Фото: globallookpress.com

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