Юрий Бородавко: «Большунова считаю основным фаворитом на «полтиннике»

В преддверии лыжных марафонов на Олимпиаде, где побегут его подопечные, специалист рассказал, что стоит ждать от двух завершающих Игры гонок.

- Как оцениваете шансы мужской четверки на марафон?

- Андрей Ларьков находится в хорошей форме, что показал первый этап мужской эстафеты. Денис Спицов тоже готов, хотя «классика» не является коронным стилем передвижения Дениса, но с учетом кондиций и его цепкости он имеет шансы. Александра Большунова я считаю основным фаворитом этой гонки. Зная его выносливость, спринтерские качества и технику хода, уверен, он может бороться за медали, даже если дело дойдет до финишных разборок. Большунов вполне способен на равных с Сундбю отработать финиш и обыграть его. Алексей Червоткин, несмотря на то, что выступает после болезни, уже немного от нее отошел и набирает обороты. У нас очень хорошие перспективы - у всей четверки.

- Клебо снялся, без него шансы выросли?

- Соперники очень сильны. Скажем, норвежец Никлас Дюрхауг, темная лошадка, приехал в Корею специально для этой гонки. Или тот же Сундбю. Не забудем Алексея Полторанина. Есть с кем бороться, но, полагаю, что у нас все получится. Сегодня вечером будем разговаривать с ребятами, попробуем выработать тактику на гонку.

- На кого рассчитывать в женском марафоне?

- Основные надежды, конечно, на Наталью Непряеву. Она показала, что на этой Олимпиаде находится в очень хорошем состоянии. Учитывая выносливость Насти Седовой, ее классический ход и способность к контактной борьбе, я тоже вижу большой потенциал. Вот две фамилии - Непряева и Седова, они способны забегать в призы.

- Даже в присутствии сильных скандинавских гонщиц?

- Конечно, Бьорген выделяется среди остальных. Но Калла в последних гонках, спринтах и эстафете, уже не демонстрировала ту блестящую форму, которая была у нее в начале Олимпиады. Все возможно, нужно просто бороться и не думать, что мы слабее. Настраиваться на победу и биться до конца.

- Глядя на эту Олимпиаду, возникло ощущение, что недопуск всех звездных наших гонщиков позволил раскрыться молодежи. Насколько это верно?

- Абсолютно не так. Посмотрите первые этапы Кубка мира этого сезона. Эта молодежь завоевала места в составе прежде всего своими результатами, и не факт, что те спортсмены, которые не приехали, смогли бы создать такую же конкуренцию. Это самое больше заблуждение: мы живем старыми победами, а нужно - сегодняшним днем. Большунов, Спицов, Червоткин всегда были на виду и на слуху у специалистов. Спицов, например, показал третье время в заключительной гонке «Тур де Ски», был седьмым в Давосе. Ребята взялись не из ниоткуда. А те лыжники, которых не допустил МОК, они же должны были еще показать себя. Не стартуя целый год, не имея международной практики, очень трудно выйти на нужный соревновательный уровень. Да, очень жалко, что не допустили Сергея Устюгова, нашего неоспоримого лидера, который был бы незаменим и на последнем эстафетном этапе, и в спринте. Я вообще не люблю сослагательное наклонение, потому что так можно договориться черт знает до чего. Можно же сказать, например, что, если бы у Большунова лыжи чуть лучше ехали, то он обыграл бы Клебо, но делать такие заявления не совсем этично.

- Кстати, о Клебо. Как вы думаете, из-за чего он снялся с марафона?

- Скиатлон показал, что его подготовка ориентирована прежде всего на спринтерские дисциплины и короткие дистанции. Плюс, как мне кажется, то, что он стал трехкратным олимпийским чемпионом, этого вполне достаточно. Но, как я уже говорил, если Клебо нет, это не значит, что бороться не с кем.

- Денис Спицов признался, что вы порой им недовольны из-за его самостоятельности. Отношение к нему с вашей стороны теперь, после успехов на Играх, изменилось?

- Журналисты, как обычно, все переиначили. Все абсолютно не так. По тренировочному процессу у нас проблем нет, полное взаимопонимание. Просто у Дениса была некоторая неуверенность в той работе, которую мы делаем. Это работа очень тяжелая, дается она трудно, и есть, конечно, страх перебрать нагрузку. В таких ситуациях большую роль иногда играют личные тренеры, много доброхотов, советчиков, скажем так, диванных экспертов, которые мало что понимают в лыжных гонках, но пытаются навязать спортсмену какие-то идеи и погреться в лучах его славы. Все это было, но все прошло, и сейчас Денис выполняет всю ту работу, которую мы с ним проговариваем, и она приносит соответствующие результаты.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков