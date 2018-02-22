Медведева против Загитовой и хоккейный полуфинал. Что смотреть в пятницу

В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно четыре комплекта наград. За медали поспорят представители биатлона, фигурного катания, фристайла и конькобежного спорта.

Главное – фигурное катание

Добавить нечего – после короткой программы лидируют две наших спортсменки, Евгения Медведева и Алина Загитова. Последняя установила мировой рекорд, получив за короткую программу оценку 82,92. Медведева, отстает на 1,32 балла. Но все решится в произвольной программе. Нужно включать телевизор и ждать, возможно, единственную нашу золотую медаль на этой Олимпиаде.

03:55 Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Хоккей

Россияне вышли на чехов в полуфинале, и кто-то даже предложил им 100 евро за право нашим играть в красной форме. Чехи, естественно, отказались и сами выйдут на лед в красном. Вдобавок они запретили снимать свою тренировку российским телевизионщикам.

Во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Германии.

10:30 Хоккей. Мужчины. ½ финала. ОАР – Чехия («Матч! Игра»)

15:25 Канада – Германия. Мужчины. ½ финала («Матч!»)

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Новости/Александр Вильф