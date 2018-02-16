Словения нам часто портит нервы

Проиграв Словакии, российские хоккеисты поставили себя в неудобное положение. Не с турнирной точки зрения – в квалификационный раунд пройдут даже те, кто займет последнее место в группе. Но теперь давление на хоккеистов OAР еще более сильное, чем перед Олимпиадой. С точки зрения репутации команды и ее психологического состояния права на ошибку больше нет.

А противостоять подопечным Олега Знарка будет – о, ужас – Словения. Эта страна в принципе портит российским болельщикам много нервов, но не в хоккее. Хотя в Сочи было 5:2 – не самый обнадеживающий счет, который в итоге воплотился в провал России. И триумф Словении – сенсационный выход в четвертьфинал. Но сейчас не будет старшего Копитара на тренерском мостике, а младшего – на льду.

Состав сборной Словении:

Вратари: Лука Грачнар («Зальцбург», Австрия), Гашпер Крошель («Редовре Майти Буллз», Дания), Матия Пинтарич («Руан», Франция);

Защитники: Блаж Грегорц («Градец Кралове», Чехия), Сабахудин Ковачевич, Матич Подлипник (оба – «Энергия», Чехия), Алеш Краньц («Айспиратен Криммичау», Германия), Жига Павлин («Мотор», Чехия), Юрий Репе («Рытиржи Кладно», Чехия), Митя Робар («Клагенфурт», Австрия), Лука Видмар («Фехервар АВ19», Венгрия);

Нападающие: Бостьян Голичич, Давид Родман (оба – «Гренобль», Франция), Андрей Хебар («Олимпия»), Жига Еглич («Нефтехимик», КХЛ), Анже Куралт («Амьен Готик», Франция), Ян Муршак («Фрелунда», Швеция), Алеш Мушич («Фехервар АВ19», Венгрия), Кен Ограеншек («Грац 99», Австрия), Жига Панце («Дорнбирн», Австрия), Марцел Родман («Бад Тельц», Германия), Роберт Саболич («Торпедо», КХЛ), Рок Тичар («Сибирь», КХЛ), Миха Верлич («Филлах», Австрия), Ян Урбас («Фиштаун Пингвинз», Германия).

Зато будут многие другие авторы олимпийского успеха четырехлетней давности. Например, Ян Муршак, Жига Еглич, Давид Родман, Роберт Саболич, Рок Тичар. Саболич – лучший среди словенцев в КХЛ с 29 (10+19) очками. Муршак – автор победного дубля в ворота американцев. Вратарь Гашпер Крошель отразил 34 броска из 36. По отдельности они добротные игроки. Вместе – очень неприятный соперник для кого угодно. Словения – цепкая и сыгранная команда. В этом уже убедились американцы: поведя 2:0, «звездно-полосатые» позволили словенцам сравнять счет, перевести игру в овертайм и выиграть. Вязкая оборона, резкие контратаки, включение прессинга в нужный момент – игра вторым номером для хоккейных учебников. Ровно то же самое, с чем столкнулись российские игроки в матче со Словакией. И с чем наверняка еще раз предстоит столкнуться в пятницу. Что еще нужно команде OAР, чтобы отнестись к этому сопернику серьезно?

Судя по новостям из штаба сборной, Знарок всерьез взялся за игру в неравных составах. Со спецбригадами в первой игре был полный ужас: в большинстве не получалось ничего, в меньшинстве позволяли словакам расстреливать Кошечкина. На тренировке из пятерок большинства были убраны Шипачев и Нестеров, теперь они выглядят следующим образом: Гавриков – Мозякин – Гусев – Капризов – Дацюк, Войнов – Ковальчук – Калинин – Широков – Григоренко.

Продолжает искать свою игру Ковальчук. Его на льду не было видно ни в Евротуре, ни в выставочных матчах, ни против Словакии. Против словенцев Илье нужно сделать все, чтобы забить и обрести уверенность в себе. То же самое касается Никиты Гусева: пока его финты не проходят. Но самую большую работу над ошибками нужно провести защитникам, исправно пропускавших словаков к Василию Кошечкину. Он, кстати, единственный, к кому пока нет вопросов, но на российского вратаря в матче со Словенией хотелось бы смотреть поменьше.

Идеальным сценарием для наших в этом матче была бы победа в три, максимум четыре шайбы. Чтобы обрести уверенность в себе и хоть немного сгладить впечатление от провала на старте. Но не разгром – они российским хоккеистам противопоказаны на уровне национального менталитета. Главное – быть максимально внимательными при счете 2:0. Но будет ли он вообще, равно как и крупная победа, пока очень большой вопрос.