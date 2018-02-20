Олимпиада LIVE. Последняя гонка российских биатлонистов в Пхенчхане

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:30 Вернемся к шорт-треку. Софья Просвирнова не понимает, почему ее наказали судьи в квалификационном забеге на 1000 метров.

Софья Просвирнова: «Настроение хуже некуда»

15:27 Матвей Елисеев пересекает финишную черту девятым. Все! Российские биатлонисты закончили выступление на Играх.

15:24 Фуркад снова финиширует с флагом. На втором месте - Норвегия. За бронзу была борьба между Виндишем и Пайффером. Победу в этом споре выиграл Виндиш. У Италии - бронза.

15:18 Франция сегодня выиграет золото. Преследователей рядом не видно. Мартен Фуркад станет пятикратным олимпийским чемпионом. Германия отправилась на штрафной круг после заключительной стрельбы, а Мартен закрыл все мишени.

15:12 Предпоследняя стрельба у нас в смешанной эстафете. Немцы все еще первые, но за Пайффером бежит Мартен Фуркад. Елисееву понадобились дополнительные патроны. Медалей у россиян точно не будет.

15:09 Олимпийский комитет России выступил с официальным заявлением по делу Крушельницкого. Текст заявления читайте здесь.

15:06 Заключительная передача эстафеты. Матвей Елисеев уходит в гонку восьмым. Проигрываем очень много. Чуда сегодня не будет.

15:03 Лессер допустил один промах на стойке, но немцы все еще первые. Эрик выигрывает уже больше 40 секунд у итальянца Хофера, идущего вторым. Бабикову снова понадобился доппатрон. Он - восьмой после шестого огневого рубежа.

15:00 Разыграли медали шорт-трекистки в эстафете:

• Золото – Корея

• Серебро – Италия

• Бронза - Голландия

14:54 Немцы после пятой стрельбы выигрывают у ближайших конкурентов больше 30 секунд. На этот раз Лессер постарался. Бабикову на лежке понадобился дополнительный патрон. Десятой идет наша команда.

14:50 Акимова передает эстафету Антону Бабикову. Медленно прошла Татьяна последний круг. Россияне на девятом месте, уступая лидерам 1 минуту и 14 секунд.

14:43 Первой с рубежа уходит немка Лаура Дальмайер. Выигрывает она 23 секунды у Вирер, которой понадобилось на стойке два доппатрона. Татьяна Акимова отработала из шести. Мы проигрываем минуту немцам, но поднимаемся на седьмое место.

14:36 Доротея Вирер быстрее всех отстрелялась на третьем рубеже. Продолжает Италия лидировать в эстафете. Акимова - чисто на лежке. 42 секунды отставания от лидеров. Девятое место пока у россиян.

14:33 Передает Кайшева эстафету Татьяне Акимовой. Плохо провела Ульяна свой этап. Проигрываем лидерам 36 секунд, занимая двенадцатое место.

14:26 Витоцци продолжает лидировать после второго рубежа. Кайшевой понадобился на стойке еще один доппатрон. Проигрываем 35 секунд итальянцам. По-прежнему мы на одиннадцатом месте.

14:21 Два промаха у Кайшевой на первом рубеже. Россиянка закрывает мишени доппатронами. Идем одиннадцатыми. Первой с рубежа ушла итальянка Витоцци.

14:17 Тем временем, шорт-трекист Семен Елистратов только третий в своем забеге. Таким образом, в четвертьфинал на 500-метровке из российских спортсменов прошел только Александр Шульгинов. Следим за биатлоном.

14:15 Стартовала смешанная эстафета в биатлоне. Ульяна Кайшева у нас на первом этапе.

14:10 К сожалению, Ситникову не удалось пройти в четвертьфинал. Осталось выступить Семену Елистратову. Он, напомним, стартует в восьмом забеге.

14:07 Шорт-трекист Александр Шульгинов проходит в четвертьфинал на 500-метровке. В следующем забеге выступит Павел Ситников.

14:00 Двоеборцы выступили в первом виде - прыжках с трамплина. Россиянин Эрнест Яхин занимает 15 место. Дальше у спортсменов 10-километровая гонка на лыжах. Она начнется в 15:45.

13:40 Главным событием вечерней программы дня станет смешанная эстафета в биатлоне. Это последняя гонка для российских биатлонистов в Пхенчхане. Состав на эстафету можно было называть еще до начала Олимпиады, потому что каких-то замен у нашей команды нет: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Старт в 14:15 по Москве.

13:36 Алина Загитова и Евгения Медведева тренируются вместе. Завтра девушки покажут короткую программу.

13:30 К сожалению, выписывают пенальти судьи Просвирновой. Не проходит она в четвертьфинал.

Теперь ждем квалификацию у мужчин на дистанции 500 метров. Александр Шульгинов выступит в пятом забеге, Павел Ситников - в шестом, Семен Елистратов - в восьмом.

13:26 Очень драматичный шестой забег. Три спортсменки попали в завал, в том числе Софья Просвирнова. Но россиянка быстро поднялась и финишировала второй.

13:12 Ефременкова - вторая в своем забеге. Проходит россиянка в следующий раунд. Ждем такого же результата от Просвирновой.

13:00 Начинается квалификация у женщин в шорт-треке на дистанции 1000 метров. Екатерина Ефременкова выйдет на старт в третьем забеге, Софья Просвирнова - в шестом.

12:53 И норвежцы забивают на четвертой минуте добавленного времени! Кстати, их четвертая шайба на турнире. Теперь Норвегия в четвертьфинале сыграет с нашими хоккеистами.

12:46 Игра переходит в овертайм. 1:1 по итогам основного времени.

12:39 В третьем периоде настоящая заруба у хоккеистов. Обе команды очень хотят выиграть. Словаки были близки ко второй шайбе, но попали в штангу.

12:25 Форвард «Нефтехимика» и сборной Словении Жига Еглич, чей допинг-тест показал наличие запрещенного вещества, заявил, что забыл зарегистрировать лекарство от астмы в качестве терапевтического исключения.

Жига Еглич: «К сожалению, забыл зарегистрировать препарат в качестве терапевтического исключения».

12:15 В дебюте третьего периода норвежцы сравнивают счет! 1:1! Забивает Кристиансен.

12:05 «Меховушки» украсили второй тайм хоккейного матча. Словенцы на одну шайбу впереди. Скоро решающий период.

11:56 Все интереснее и интереснее.

Заседание CAS по делу Крушельницкого предварительно назначено на 22 февраля.

Что важно – год не уточняется.

11:46 Во втором периоде пока зеленая тоска. Самое время почитать текст нашего корреспондента об Алине Загитовой и тонкой грани, разделяющей допинг-контроль и подглядывание за детьми.

Почему Загитова легко отделалась в истории с допинг-контролем.

11:20 Завершился первый период во встрече Словения – Норвегия. Счет – 1:0. Словенские болельщики не унывают.

10:58 В керлинге – без шансов.

Немного оторвемся от хоккея. Российские керлингистки лишились шансов на медали Олимпийских игр.

10:54 Словенцы открывают счет! Урбаш мощно пробил и вратарь норвежцев не ужержал шайбу.

10:45 И еще немого о хоккее и препаратах.

Хоккеист сборной Словении попался на допинге и обязан покинуть Пхенчхан в течение 24 часов.

10:40 Начался матч Словения – Норвегия, который определит соперника нашей хоккейной команды в ¼ финала.

10:25 Российский нападающий Сергей Андронов рассказал о подготовке команды к четвертьфинальному матчу на Олимпийских играх.

Сергей Андронов: «Перерыв пойдет нам на пользу».

10:15 Капризов становится очень серьезным.

Нападающий сборной Олимпийских атлетов из России Кирилл Капризов поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи на Олимпиаде в Корее.

Кирилл Капризов: «Сейчас надо на каждый матч очень серьезно настраиваться. Все-таки плей-офф».

9:59 Сочувствие и сожаление.

Россиянка Валерия Демидова, выступающая в лыжном хафпайпе, отметила, что американские и канадские фристайлистки выражают поддержку российским спортсменам в связи с санкциями МОК.

Валерия Демидова: «Американки и канадки сожалеют, что с российскими спортсменами так поступили».

9:29 Из интервью «СЭ». Екатерина Боброва в продолжение темы допинга: «Вот обсуждают, что Загитовой сорвали тренировку, но у нас так же итальянке сорвали».

9:15 Павел Чупа – мимо финала хаф-пайпа.

9:11 Еще один занятный момент с тренировки наших хоккеистов.

9:08 На тренировке перед четвертьфиналом Олимпийских игр сборная России работала вот в таких звеньях.

8:54 Сборная США обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал на Чехию.

Американские хоккеисты одержали уверенную победу над Словакией в 1/8 финала Игр. Хет-трик из результативных передач на свой счет записал Трой Терри.

Этот результат позволил команде США выйти в четвертьфинал, где их соперником станет сборная Чехии.

8:20 Все российские участницы олимпийского турнира по фигурному катанию выступят в сильнейшей разминке во время короткой программы в Пхенчхане. Об этом сообщает наш корреспондент Виталий Панов.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева откроет группу фаворитов, выступив 25-й. Победительница первенства Европы-2018 Алина Загитова выйдет на лед 28-й, а Мария Сотскова выступит последней из 30 участниц турнира фигуристок.

Напомним, что соревнования пройдут 21 февраля, начало – в 4:00 по московскому времени.

8:05 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев берут паузу.

«Сейчас мы докатаем сезон и сделаем перерыв, после чего будем определять наше будущее», – сказала Боброва в эфире «Матч! Арена».

8:03 Павел Чупа в первой попытке набрал 46,80 балла. Этого мало для продолжения борьбы. Ждём второй спуск.

7:54 Стал известен состав нашей сборной по лыжным гонкам на завтрашний командный спринт. На лыжню выйдут Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Александр Большунов и Денис Спицов. Отличный состав, ждем медали!

7:48 Началась квалификация в хайф-пайпе у мужчин. Наш Павел Чупа выйдет на старт под 16-м номером.

7:34 Итоги произвольной программы в танцах на льду.

1. Тесса Вирту / Скотт Мойр (Канада) – 206.07

2. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 205.28

3. Майя Шибутани / Алекс Шибутани (США) – 192.59…

5. Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев – 186.92…

13. Тиффани Загорски /Джонатан Гуррейро (обе пары – сборная Олимпийских атлетов из России) – 162.24

7:20 Увы, Боброва и Соловьев закончили борьбу за медали. Американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью выступил хуже россиян, но по сумме двух оценок оказался выше. Чемпионы Сочи становятся пятыми. А олимпийские чемпионы с результатом 206,07 – Тесса Вирту и Скотт Майр.

7:05 Остались без медалей в лыжном хафпайпе. А так надеялись на Валерию Демидову. Россиянка оказала шестой результат с 80,60 балла. Золото Игр досталось канадской фристайлистка Кейси Шарп.

1. Кейси Шарп (Канада) – 95,80

2. Мари Мартино (Франция) – 92,60

3. Брита Сигурни (США) – 91,60…

6. Валерия Демидова (Олимпийские атлеты из России) – 80,60

Фото: © Clive Rose / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

7:00 Доброе утро, друзья! Начинаем наш уютный олимпийский онлайн с отличных новостей. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев великолепно откатали произвольный танец. Они получают 111,45 (в сумме 186,92) за выступление и становятся одними из лидеров турнира!

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин; Clive Rose / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов; РИА Новости/Александр Вильф; РИА Новости/Владимир Песня; Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Виталий Панов; Richard Wolowicz/Getty Images Sport/Getty Images; Reuters; РИА Новости/Владимир Песня; hctorpedo.ru