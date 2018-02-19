Почему Загитова легко отделалась в истории с допинг-контролем

Волна возмущения охватила соцсети после новости о том, что допинг-офицер сорвал тренировку нашей 15-летней фигуристке Алине Загитовой. Но проблема в том, что представитель антидопинговых структур мог это сделать. Более того, ровно такими же правами наделены и аналогичные российские органы. Тема контроля несовершеннолетних – отдельный момент антидопинговой работы. «Матч ТВ» – о тонкой грани, разделяющей допинг-контроль и подглядывание за детьми.

Что вообще произошло?

К Загитовой в районе 13:00 пришел допинг-офицер и потребовал сдать пробу мочи. Это 90 или 110 миллилитров. Скорее всего, 90, потому что 110 – вариант с проверкой на эритропоэтин, а для фигурного катания это непрофильный допинг. Спортсменка не была готова сдать сразу нужный объем, потому пришлось делать это в несколько заходов. В результате Алина начала вечернюю тренировку, но не смогла нормально ее провести, потому что устала от процедуры допинг-контроля, которая к тому моменту длилась уже несколько часов. Это все вылилось в новость о том, что Загитовой сорвали тренировку, хотя инспекторы не настаивали на том чтобы спортсменка покинула лед.

Это законно?

Абсолютно. Более того, как уже говорилось, это законно и на территории России. Любую 15-летнюю фигуристку или гимнастку могут заставить пройти через подобное. Могут и 13-летнюю. Да и 12-летнюю вполне тоже могут. И дальше в статье я пойду по общероссийским антидопинговым правилам, которые действуют на территории нашей страны.

Прежде всего к версии о том, что без родителей несовершеннолетнюю девочку нельзя заставлять сдавать мочу и, соответственно, раздеваться.

Согласие родителей и законных представителей несовершеннолетнего на допинг-контроль считается полученным в силу их согласия на участие несовершеннолетнего в спорте.

То есть отправили дочь на соревнования – согласились с тем, что она будет сдавать допинг-контроль. В том числе и на территории РФ, на чемпионатах и первенствах России. И все - подчеркиваю, все - в детских видах спорта про это знают. Они постоянно с этим сталкиваются.

Идем дальше - к тому, что спортсменка не смогла сразу сдать нужный объем мочи. Это совершенно стандартная ситуация, характерная вообще для многих, а для видов, где существует жесткий контроль за весом, – тем более. Гимнастики на допинг-контроле, бывает, сидят часами. Организм обезвожен, в туалет ходить нечем.

Регламент тестирования следующий. Ровно с того момента, когда спортсмену вручают уведомление о необходимости сдачи пробы, он должен прибыть на пункт допинг-контроля как можно быстрее. И за ним все время наблюдают. Максимум, что позволяется после крупных стартов, – выполнение заминки, обязательная пресс-конференция и общение в миксте. У Загитовой другой случай: к ней пришли в номер или в раздевалку на каток. И как только это произошло – ее режим дня стал полностью подчинен допинг-офицеру. Он должен был непрерывно следить за спортсменкой на протяжении всего времени, пока та не сдаст пробу полностью, не закроет крышки банок и не подпишет протокол допинг-контроля. Цитата из правил:

Спортсмен должен оставаться под непосредственным наблюдением инспектора в течение всего периода с момента первого контакта со стороны инспектора и до завершения процедуры отбора проб.

На самом деле инспектор, видимо, попался добрый. Потому что отпустил Загитову на тренировку, а мог этого не делать. Строго говоря, они должны были сидеть в номере/раздевалке/помещении и ждать, когда спортсменка захочет в туалет. Вот если бы инспектор пришел, когда Загитова уже тренировалась, то да, он мог бы рассмотреть просьбу о завершении тренировки перед началом сдачи пробы. Но он пришел до начала тренировки, а это совсем другой случай. То есть тут спортсменке пошли навстречу.

Безусловно, для тестирования несовершеннолетних существуют модификации правил, которые точно так же действуют и в Корее, и в России, и во всем мире. Прежде всего спортсмен может прийти с совершеннолетним представителем, который будет проверять заполнение протокола и присутствовать на процедуре сдачи пробы. Но даже если спортсмен приходит без такого человека, то наблюдать за сдачей пробы все равно обязаны двое, причем в следующем порядке:

Инспектор наблюдает за спортсменом

Еще один человек наблюдает за инспектором

Догадались, зачем?

Все просто. Если 15-летнюю девочку и 35-летнюю женщину-инспектора оставить вдвоем, и девочка, выйдя, скажет, что женщина к ней приставала и трогала, то слова ребенка будут против слов женщины, а свидетелей нет. Так вот, чтобы избежать подобных сценариев, нужен третий человек, который даже не будет видеть спортсмена (он может встать спиной или за углом), но будет видеть инспектора, чтобы подписать протокол и указать, что замечаний к инспектору нет. Или в случае чего быть свидетелем.

Повторюсь. Все специалисты детских видов спорта, работающие со сборными командами, где часто выступают и проходят допинг-контроль спортсмены, не достигшие 18-летия, прекрасно про это все знают. Или вот еще пример (о котором они тоже знают). 1985 год, сборная СССР по гимнастике едет на чемпионат мира. В составе 13-летняя девочка. В СССР загранпаспорта в этом возрасте не выдавали. По какому документу ребенок будет выезжать за рубеж?

По справке специальной формы, где есть согласие родителей и указано ответственное лицо в составе команды. Так и ездили. Без паспортов.

Подводя итог

История неприятная, но не более того. Таких случаев в допинг-контроле – сотни. А представляете, сколько раз эти инспекторы прерывали утренний секс уже у совершеннолетних спортсменов, заявляясь в 7:00? Бывало, что приходили в больницу к переломанному и висящему на растяжках велогонщику, который писает через катетер, потому что пошевелиться не может. Или прибывали две бригады с перерывом в 10 минут - и все жаждали мочи спортсмена, а у него с собой столько не было. К чемпионкам мира по художественной гимнастике сестрам Авериным как-то в 2017 году приехали утром и еще раз - в тот же день вечером. Тоже сидели и ждали. И Аверины ждали, когда будет что сдавать.

Самая главная цитата:

Инспектор допинг-контроля или иные уполномоченные сотрудники обязаны документировать причины отсрочки явки на пункт допинг-контроля и/или причины отлучки с пункта допинг-контроля, которые могут потребовать проведения расследования организацией, ответственной за инициирование и проведение тестирования. Все случаи исчезновения спортсмена из зоны постоянного наблюдения должны быть также задокументированы.

Теперь понимаете, что Алина Загитова легко отделалась? Стоило инспектору подумать, что спортсменка пытается что-то затянуть, отсрочить, скрыть, – ей могли «впаять» попытку уклонения от допинг-контроля. И разбираться пришлось бы уже с гораздо более серьезными последствиями.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Андрей Голованов/Сергей Киврин