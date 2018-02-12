Олимпийский фотовзгляд. Затянувшийся прыжок Аввакумовой

Олимпийский фотовзгляд. Затянувшийся прыжок Аввакумовой

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
12 февраля 10:14

Спортсменке из России совсем немного не хватило для медали в Пхенчане.

Доктор команды Сергей Шереметьев замер в ожидании. В эти минуты от него уже ничего не зависит.

Ирина планировала замахнуться на пьедестал.

Первую попытку Аввакумова завершила с четвертым результатом.

"Не могла отступить, отступить значит проиграть" - цитата нашей спортсменки.

Несмотря на сложную ситуацию с самой заявкой на турнир, россиянка держалась молодцом.

Тот момент, когда соперники перестают быть таковыми.

Увы, за свое выступление Ирина получила 114,7 балла и осталась четвертой.

Теперь, по словам спортсменки, "придется в Пекин ехать". Верим в реванш!

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