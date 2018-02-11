Олимпийский фотовзгляд. День четвертый. Подвиг Спицова и рекорд Медведевой

Олимпийский фотовзгляд. День четвертый. Подвиг Спицова и рекорд Медведевой

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
11 февраля 21:09

Рекорд Медведевой, подвиг Спицова и провал биатлонистов - главное за день в фотовзгляде.

1. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выполняют сложный элемент.

2. Российские фигуристы занимают промежуточное второе место после пяти программ в командном турнире.

3. Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе.

4. Пара фигуристов из России Наталья Забияко и Александр Энберт показали третий результат в произвольной программе командных соревнований на Олимпиаде-2018.

5. Наша женская хоккейная сборная уступила канадкам в своем первом матче турнира.

6. Прекрасная Евгения Медведева!

7. Фигурное катание - очень изящный вид спорта.

8. Наши девчонки проиграли, но за качество игры не стыдно!

9. Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли швейцарцам, но вышли в плей-офф.

10. Полная сосредоточенность.

11. В полуфинале Крушельницкий и Брызгалова снова сыграют против команды Швейцарии.

12. Герой дня - лыжник Денис Спицов, который, несмотря на падение на старте скиатлона, сенсационно финишировал четвертым.

13. Награждение бронзового призера в шорт-треке Семена Елистратова.

14. А это Лим Хе Чун (Южная Корея) - обладатель золотой медали.

15. Вот она - родимая бронза!

16. Снега в Пхенчхане хватает. И это уже неплохо.

17. Этой Олимпиаде пок недостает рока и драйва. Особенно нашим биатлонистам. Но неидеален и великий Мартен Фуркад, который допустил три промаха на лежке в спринте и не попал на подиум. Победу одержал немец Арнд Пайффер.

18. В Пхенчхане холодно: скоро вообще обещают минус 25 градусов.

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