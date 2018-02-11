Олимпийский фотовзгляд. День четвертый. Подвиг Спицова и рекорд Медведевой

Рекорд Медведевой, подвиг Спицова и провал биатлонистов - главное за день в фотовзгляде.
1. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выполняют сложный элемент.
2. Российские фигуристы занимают промежуточное второе место после пяти программ в командном турнире.
3. Евгения Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе.
4. Пара фигуристов из России Наталья Забияко и Александр Энберт показали третий результат в произвольной программе командных соревнований на Олимпиаде-2018.
5. Наша женская хоккейная сборная уступила канадкам в своем первом матче турнира.
6. Прекрасная Евгения Медведева!
7. Фигурное катание - очень изящный вид спорта.
8. Наши девчонки проиграли, но за качество игры не стыдно!
9. Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли швейцарцам, но вышли в плей-офф.
10. Полная сосредоточенность.
11. В полуфинале Крушельницкий и Брызгалова снова сыграют против команды Швейцарии.
12. Герой дня - лыжник Денис Спицов, который, несмотря на падение на старте скиатлона, сенсационно финишировал четвертым.
13. Награждение бронзового призера в шорт-треке Семена Елистратова.
14. А это Лим Хе Чун (Южная Корея) - обладатель золотой медали.
15. Вот она - родимая бронза!
16. Снега в Пхенчхане хватает. И это уже неплохо.
17. Этой Олимпиаде пок недостает рока и драйва. Особенно нашим биатлонистам. Но неидеален и великий Мартен Фуркад, который допустил три промаха на лежке в спринте и не попал на подиум. Победу одержал немец Арнд Пайффер.
18. В Пхенчхане холодно: скоро вообще обещают минус 25 градусов.
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