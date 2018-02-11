Не проспите медаль российских фигуристов. Что смотреть сегодня

В понедельник, 12 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно 8 комплектов наград. За медали поспорят представители горнолыжного спорта, биатлона, конькобежного спорта, фигурного катания, прыжков с трамплина, сноуборда и фристайла. Российские спортсмены не примут участие в одной из медальных дисциплин – в беге на 1500 метров на коньках.

Главное – фигурное катание

В командном турнире у российских фигуристов должна быть медаль. Но, скорее всего, не золотая. Канадская сборная опережает нас на шесть очков, а осталось показать только три произвольных программы: мужчинам, женщинам и танцевальным парам.

В текущем втором, а не первом месте многие винят Михаила Коляду. Россиянин допустил слишком много ошибок в короткой программе и стал лишь седьмым. Некоторые специалисты говорят, что 22-летний фигурист просто перенервничал на своей первой Олимпиаде, поэтому не стоит спускать на него всех собак. Другие – упрекают его за недостаток спортивного характера.

Остальные члены команды выступали без сбоев. Медведева и пара Морозов/Тарасова выиграли свои короткие программы, Боброва/Cоловьев и Энберт/ Забияко показали третий результат.

В понедельник первыми на лед выйдут мужчины. Здесь нашу команду вновь представит Михаил Коляда. Затем Алина Загитова покажет свою произвольную программу. А завершатся командные соревнования выступлением танцевальных пар, где за нашу сборную выступят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

04:00 Командные соревнования. Произвольная программа. Мужчины («Матч! Арена»)

05:10 Командные соревнования. Произвольная программа. Женщины («Матч! Арена»)

06:20 Командные соревнования. Произвольная программа. Танцы на льду («Матч! Арена»)

Обязательно к просмотру

Керлинг

В последнем туре группового этапа Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вели по ходу матча против сборной Швейцарии со счетом 7:1, а в итоге проиграли. Теперь им нужно исправлять ошибки в плей-офф. Соперник тот же – швейцарцы. Если наша команда выиграет, то гарантирует себе минимум серебряную медаль (а олимпийских наград в керлинге у россиян еще не было). В случае проигрыша им предстоит побороться за бронзу. Во втором полуфинале сыграют сборные Норвегии и Канады.

14:00 Дабл-микст. ОАР – Швейцария. Полуфинал («Матч! Наш спорт»)

Фристайл

Четырехлетняя подготовка к Олимпиаде Александра Смышляева была смазана. Бронзовый призер Игр в Сочи получил серьезную травму из-за которой пропустил весь предолимпийский сезон. Но в первом же квалификационном раунде в Пхенчхане российский могулист показал второй результат. И значит, ему не нужно пробиваться в первый финальный этап (в него автоматически попадают 10 лучших спортсменов по итогам квалификации).

15:00 Могул. Первый финальный раунд. Мужчины («Матч! Игра»)

15:35 Могул. Второй финальный раунд. Мужчины(«Матч! Игра»)

16:10 Могул. Третий финальный раунд. Мужчины («Матч! Игра»)

Прыжки с трамплина

Для прыжков с трамплина у женщин это лишь вторая Олимпиада - дисциплина дебютировала в программе Игр в Сочи в 2014-м. Россиянка Ирина Аввакумова тогда заняла 16-е место. Сейчас в Пхенчхане она способна допрыгнуть до подиума. На ее счету есть несколько заездов в тройку на этапах Кубка мира, в том числе и одна победа. В прошлом сезоне она была 9-й в общем зачете, сейчас идет пятой.

Также в соревнованиях примут участие еще три российские прыгуньи: Александра Кустова, Анастасия Баранникова и Софья Тихонова.

15:45 К95. Женщины («Матч! Арена»)

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Биатлон

У российских биатлонистов нет шансов попасть на подиум ни в мужском, ни в женском пасьюте. Особенно в мужском. Матвей Елисеев вообще не попал в гонку преследования по итогам спринта, а Антон Бабиков стартует под 57-м номером, с отставанием от лидера 2 минуты и 10 секунд. У женщин ситуация чуть-чуть получше: Татьяна Акимова – 20-я (+1 минута 18 секунд от лидера), Ульяна Кайшева – 33-я (+1 минута 52 секунды).

Но интересных сюжетов в мировом биатлоне всегда хватает. Например, стоит последить за лидером Кубка мира Мартеном Фуркадом, который провалил стрельбу в спринте, и теперь ему нужно отыгрывать у Пайффера 22 секунды в пасьюте. Можно поболеть за двукратную олимпийскую чемпионку Анастасию Кузьмину или за трехкратную - Дарью Домрачеву, чей первый старт тоже не прошел гладко.

13:00 Пасьют. Женщины («Матч! Арена»)

14:50 Пасьют. Мужчины («Матч! Арена»)

Сноуборд

В воскресенье из-за сильного ветра были отменены квалификационные этапы в женском слоупстайле. В результате все 26 участниц попали в первый финальный раунд. В том числе россиянка Софья Федорова.

Софье – 19 лет. В юниорах она выигрывала золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле на чемпионате мира. На взрослом уровне уже есть несколько заездов в десятку Кубка мира.

04:00 Слоупстайл. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Takashi Aoyama / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Cameron Spencer / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Getty Images