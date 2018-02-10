Олимпийский фотовзгляд. День третий. Бронзовый забег Елистратова

В Корее наступает время саней и лыж, а в шорт-треке происходит сюрприз со знаком плюс.
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе в командных соревнованиях.
Саночник Роман Репилов занимает третье место после двух заездов.
Норвежская лыжница Марит Бьорген стала второй в скиатлоне, установив олимпийский рекорд по количеству медалей среди женщин (11).
Наталья Непряева стала восьмой, Анастасия Седова - двенадцатой.
В дабл-миксте Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли канадцам - 2:8.
На дистанции 3000 м все медали у Голландии. Наталья Воронина - десятая.
Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке.
Болельщики Семена Елистратова и Натальи Ворониной.
Семен Елистратов после финиша.
В Сочи у него было золото, сейчас - бронза.
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