Олимпийский фотовзгляд. День третий. Бронзовый забег Елистратова

В Корее наступает время саней и лыж, а в шорт-треке происходит сюрприз со знаком плюс.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе в командных соревнованиях.

Саночник Роман Репилов занимает третье место после двух заездов.

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала второй в скиатлоне, установив олимпийский рекорд по количеству медалей среди женщин (11).

Наталья Непряева стала восьмой, Анастасия Седова - двенадцатой.

В дабл-миксте Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли канадцам - 2:8.

На дистанции 3000 м все медали у Голландии. Наталья Воронина - десятая.

Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке.

Болельщики Семена Елистратова и Натальи Ворониной.

Семен Елистратов после финиша.

В Сочи у него было золото, сейчас - бронза.

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