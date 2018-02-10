Олимпийский фотовзгляд. День третий. Бронзовый забег Елистратова

Олимпийский фотовзгляд. День третий. Бронзовый забег Елистратова

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
10 февраля 20:55

В Корее наступает время саней и лыж, а в шорт-треке происходит сюрприз со знаком плюс.

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программе в командных соревнованиях.

Саночник Роман Репилов занимает третье место после двух заездов.

Норвежская лыжница Марит Бьорген стала второй в скиатлоне, установив олимпийский рекорд по количеству медалей среди женщин (11). 

Наталья Непряева стала восьмой, Анастасия Седова - двенадцатой. 

В дабл-миксте Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова проиграли канадцам - 2:8. 

На дистанции 3000 м все медали у Голландии. Наталья Воронина - десятая. 

Семен Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. 

Болельщики Семена Елистратова и Натальи Ворониной. 

Семен Елистратов после финиша. 

В Сочи у него было золото, сейчас - бронза. 

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