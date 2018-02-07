Нина Мозер: «Лед на Олимпиаде будет непредсказуемый»

Тренер двух сильнейших российских пар Нина Мозер после первой пробы олимпийского льда Пхенчхана рассказала о своих впечатлениях, но один секрет раскрывать не стала. До завтрашнего дня.

– Хотите спросить, кто будет выступать в командном турнире? Не спрашивайте. Объявим только после заявки, заявка 8-го. Таково решение всей команды, хотя все внутри его, конечно, знают. Но соперники его ждут особенно, зная наш состав, будут выстраивать свой, так что говорить ничего пока не могу, – передает слова Мозер корреспондент «Матч-ТВ» Виталий Панов.

– В каких условиях поселились?

– На 20-м этаже, в номере, который затем станет чьей-то трехкомнатной квартирой. Все поверхности застелены пленкой для будущих хозяев. Конечно, с Сочи это не сравнить.

– Как прошла первая тренировка на ваш взгляд?

– Нормально. Евгения Тарасова и Владимир Морозов включились сразу, Наталье Забияко и Александру Энберту понадобилось чуть больше времени. Не очень понравился лед, ребята сказали «херовый», неровный. Здесь очень жесткое и странное расписание. Утром тренируемся мы, вечером – шорт-трек или наоборот. Температура льда у нас и у них разная, она постоянно меняется. Так, что лед будет непредсказуемый, как и всегда на Олимпиадах.

– Чего вы ждете от Олимпиады?

– Честно, больше всего жду 17-го февраля, когда закончатся соревнования в парном катании, и я полечу домой. Столько всего случилось за последнее время. Это жестокое, отстранение Ксении Столбовой и Федора Климова…. Сейчас опять плакать начну… У Ксении сегодня день рождения, хочу ее поздравить и поддержать. Понятно, что никаких решений в нашу пользу уже не будет. Да и Ксюша и Федор сказали, что даже если в последний день их допустят, они в Пхенчхане не поедут, после этого унижения, которое прошли, они не готовы приезжать.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина