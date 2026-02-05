Расписание фигурного катания на Олимпийских играх‑2026 в Милане: календарь выступлений Петросян и Гуменника

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх‑2026 пройдут с 6 по 19 февраля на ледовой арене в Милане.

Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Всего будет разыграно пять комплектов наград.

Полное расписание выглядит следующим образом (время московское):

6 февраля:

11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм‑танец

13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа

15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа

7 февраля:

21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа

0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец

8 февраля:

21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа

22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа

23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа

9 февраля:

21:20. Танцы на льду. Ритм‑танец

10 февраля:

20:30. Мужчины. Короткая программа (Гуменник)

11 февраля:

21:30. Танцы на льду. Произвольный танец

13 февраля:

21:00. Мужчины. Произвольная программа (Гуменник)

15 февраля:

21:45. Парное катание. Короткая программа

16 февраля:

22:00. Парное катание. Произвольная программа

17 февраля:

20:45. Женщины. Короткая программа (Петросян)

19 февраля:

21:00. Женщины. Произвольная программа (Петросян)

Олимпиада пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.