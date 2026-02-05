Расписание фигурного катания на Олимпийских играх‑2026 в Милане: календарь выступлений Петросян и Гуменника

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх‑2026 пройдут с 6 по 19 февраля на ледовой арене в Милане.
Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Всего будет разыграно пять комплектов наград.
Полное расписание выглядит следующим образом (время московское):
6 февраля:
11:55. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм‑танец
13:35. Командный турнир. Парное катание. Короткая программа
15:35. Командный турнир. Женщины. Короткая программа
7 февраля:
21:45. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа
0:05. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец
8 февраля:
21:30. Командный турнир. Пары. Произвольная программа
22:45. Командный турнир. Женщины. Произвольная программа
23:55. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа
9 февраля:
21:20. Танцы на льду. Ритм‑танец
10 февраля:
20:30. Мужчины. Короткая программа (Гуменник)
11 февраля:
21:30. Танцы на льду. Произвольный танец
13 февраля:
21:00. Мужчины. Произвольная программа (Гуменник)
15 февраля:
21:45. Парное катание. Короткая программа
16 февраля:
22:00. Парное катание. Произвольная программа
17 февраля:
20:45. Женщины. Короткая программа (Петросян)
19 февраля:
21:00. Женщины. Произвольная программа (Петросян)
Олимпиада пройдет 6–22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.