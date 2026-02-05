Кто от России участвует в Олимпиаде-2026: все российские спортсмены на ОИ в Милане, шансы на медали

Рассказываем обо всех российских спортсменах на Олимпийских игра-2026 в Италии.

Зимняя Олимпиада-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует 6 февраля. На Играх в нейтральном статусе выступят 13 спортсменов из России — меньше, чем в Париже-2024, где было 15 атлетов с российским паспортом. Тогда удалось взять одну награду: Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде. В Италии российская команда может собрать больше медалей.

Фигурное катание

В женском одиночном катании за золото Олимпиады-2026 поборется 18-летняя Аделия Петросян, ученица Этери Тутберидзе. Трехкратная чемпионка России путевку на Игры завоевала через отборочный турнир в Пекине. Петросян подошла к соревнованиям после травмы и фактически осталась без тренерского штаба: Даниилу Глейхенгаузу не выдали аккредитацию, а Тутберидзе не могла находиться рядом из-за заявки со стороны сборной Грузии. Однако Аделия справилась с давлением и доказала, что готова к Олимпиаде-2026.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Матч ТВ» заявила, что Аделия способна побороться за золото в Италии. Среди ее конкуренток стоит выделить японок Каори Сакамото и Монэ Тибу, американок Алису Лью, Эмбер Гленн и Изабо Левито, бельгийку Луну Хендрикс, грузинку Анастасию Губанову. При чистом исполнении сложных программ Петросян способна подняться на пьедестал и даже на верхнюю ступень, но легко Аделии точно не будет.

Расписание соревнований женского одиночного катания по московскому времени:

17 февраля, вторник

Короткая программа — 20:45.

19 февраля, четверг

Произвольная программа — 21:00.

В мужском одиночном катании выступит 23-летний Петр Гуменник. Фигурист выиграл чемпионат России-2026 и по набору прыжков в произвольной программе уступает только фавориту олимпийского турнира американцу Илье Малинину. Обогнать американца будет невероятно тяжело, но у Гуменника есть шансы побороться за оставшиеся места на пьедестале.

И Петросян, и Гуменник почти не катались на взрослых международных стартах, поэтому судейство может стать дополнительным фактором давления. Но заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отметила, что в первую очередь нужно думать о своем выступлении.

— Надеюсь, что судьи на Олимпийских играх будут объективны, хотя бы так. Но нам совершенно не нужно думать, как нас будут судить. Ничего хорошего для нас за последние годы не делали, никто не пытался нас допустить. Кататься желательно так, чтобы ни один судья не посмел этого не заметить, — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

10 февраля, вторник

Короткая программа — 20:30.

13 февраля, пятница

Произвольная программа — 21:00.

Горные лыжи

Семен Ефимов дебютирует на Олимпиаде, но хорошо знаком с трассами в Кортине — россиянин здесь бился за медали чемпионата мира. Чемпион Универсиады-2019 способен попасть в топ-15 на Олимпиаде-2026.

Горнолыжница Юлия Плешкова уже имеет олимпийский опыт: в Пекине она стабильно финишировала в двадцатке сильнейших. В Италии россиянка попытается сделать шаг вперед и закрепиться в топ-10.

8 февраля, воскресенье

Женщины. Скоростной спуск. Финал — 13:30.

12 февраля, четверг

Женщины. Супергигант. Финал — 13:30.

16 февраля, понедельник

Мужчины. Слалом. Первая попытка — 12:00.

Мужчины. Слалом. Вторая попытка, финал — 15:30.

Конькобежный спорт

На Олимпиаде-2026 в конькобежном спорте за медали поборются 21-летние Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Коржова побежит 3000 м, Семенова — в масс-старте.

Шестикратная чемпионка России Коржова дебютировала на взрослых международных соревнованиях в ноябре 2025 года. Ксения добыла путевку на Игры-2026, приняв участие в трех этапах Кубка мира, в том числе заняв призовое место в дивизионе В. Основная задача на Олимпиаде-2026 — пробиться в топ-10.

Семенова отобралась на Олимпиаду-2026 в декабре 2025 года, выступив на Кубке мира. При этом у нее тоже нет большого опыта выступления на международных соревнованиях на взрослом уровне.

— Я еще начинала с дивизиона В. Там вообще нет никакого уважения к соперникам — прилетало и по лицу, и толкали, и пинали. Но это здесь абсолютно нормально. Поначалу шок, потому что на российском уровне у нас практически бесконтактный масс‑старт, «извини» чуть ли не на самом масс‑старте друг другу говорим. А тут нужно было проявлять стойкость характера, — отметила Семенова в интервью «Матч ТВ».

По прогнозам экспертов, Семенова тоже не входит в топ-10 главных претендентов на медали.

7 февраля, суббота

3000 м. Финал — 18:00.

21 февраля, суббота

Масс-старт. Полуфиналы — 17:50.

Масс-старт. Финал — 19:15.

Санный спорт

В Италии выступят два саночника из России — Павел Репилов и Дарья Олесик. Квалификация Олесик сопровождалась скандальной историей и спорами. Ирландская федерация санного спорта (ILF) подала апелляцию, считая, что Международная федерация (FIL) незаконно лишила Ирландию квалификационного места, сделав выбор в пользу россиянки. Однако спортивный арбитражный суд (CAS) даже не стал рассматривать жалобу.

Репилов отобрался через общий зачет Кубка мира. Оба способны побороться за попадание в десятку.

7 февраля, суббота

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 1 — 19:00.

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 2 — 20:32.

8 февраля, воскресенье

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 3 — 19:00.

Мужчины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — 20:34.

9 февраля, понедельник

Женщины. Сани-одиночки, заезд 1 — 19:00.

Женщины. Сани-одиночки, заезд 2 — 20:35.

10 февраля, вторник

Женщины. Сани-одиночки, заезд 3 — 19:00.

Женщины. Сани-одиночки, заезд 4 (финал) — 20:34.

Ски-альпинизм

Никита Филиппов — единственный российский представитель нового олимпийского вида спорта, который дебютирует на Играх-2026. При отборе на Олимпиаду лучшим результатом Филиппова стало четвертое место на этапе Кубка мира в Австрии в спринте, а уже в 2026 году он дважды становился третьим.

— Это моя детская мечта. Мотивации много; сейчас, когда встречусь с ребятами, с командой, ее еще добавится. Должно быть мотивации на 1000%, — отмечал после отбора на Игры-2026 Филиппов в интервью «Матч ТВ».

Филиппов способен выдержать высокую конкуренцию и даже побороться за олимпийские медали. Попадание в топ-3 — довольно реалистичный сценарий.

19 февраля, четверг

Спринт. Первый раунд — 12:30.

Полуфиналы — 15:25.

Финал — 16:15.

Шорт-трек

В Италии за медали будут биться Иван Посашков (1000 м и 1500 м) и Алена Крылова (500 м и 1000 м). Крылова ни разу за четыре этапа Кубка мира не попала в топ-20, но набранных баллов хватило для прохождения квалификации на Олимпиаду-2026. При этом Алена отметила, что на международных соревнованиях испытывала проблемы.

— Скорости в олимпийском отборе были высокие. На самом деле неожиданно, в плане того что я знала, что скорость будет выше, чем на российских стартах, но она была еще выше, чем я ожидала. Везде была напряженная борьба. И я была собой недовольна, — отметила Крылова в интервью «Матч ТВ».

Посашков по итогам четырех этапов Кубка мира не попал в топ-20, но сумел квалифицироваться. По прогнозам, российские спортсмены не входят в число основных претендентов на медали.

10 февраля, вторник

Женщины. 500 м. Квалификация — 12:30.

Мужчины. 1000 м. Квалификация — 13:10.

12 февраля, четверг

Женщины. 500 м. Четвертьфинал — 22:15.

Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал — 22:28

Женщины. 500 м. Полуфинал — 23:00.

Мужчины. 1000 м. Полуфинал — 23:07.

Женщины. 500 м. Финал B — 23:31.

Женщины. 500 м. Финал А — 23:36.

Мужчины. 1000 м. Финал B – 23:43.

Мужчины. 1000 м. Финал А — 23:48.

14 февраля, суббота

Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал — 22:15.

Женщины. 1000 м. Квалификация — 23:01.

Мужчины. 1500 м. Полуфинал — 23:49.

15 февраля, воскресенье

Мужчины. 1500 м. Финал В — 00:35.

Мужчины. 1500 м. Финал А — 00:42.

16 февраля, понедельник

Женщины. 1000 м. Четвертьфинал — 13:00.

Женщины. 1000 м. Полуфинал — 13:57.

Женщины. 1000 м. Финал B — 14:41.

Женщины. 1000 м. Финал А — 14:47.

Лыжные гонки

Савелий Коростелев и Дарья Непряева попробуют проявить себя в лыжных гонках. Коростелев уже конкурирует с Александром Большуновым на внутрироссийских соревнованиях и занял четвертое место на этапе «Тур де Ски». Сам Савелий рассчитывает на медаль Олимпиады-2026.

— Медаль точно. Для меня как спортсмена это основной старт четырехлетия. Это то, ради чего четыре года все готовятся. Но именно в глобальном плане это праздник спорта. И когда кого‑то туда не зовут, это какой‑то фиговый праздник, — отмечал Коростелев в интервью «Матч ТВ».

23-летняя Дарья Непряева — чемпионка мира среди юниоров. А вот на взрослом уровне Непряева долго не могла себя проявить на международной арене из-за отстранения России. Дарья успела ярко проявить себя в гонках Кубка мира и при удачном стечении обстоятельств способна бороться за самые высокие места.

7 февраля, суббота

Женщины. Скиатлон 10 км + 10 км — 15:00.

8 февраля, воскресенье

Мужчины. Скиатлон 10 км + 10 км — 14:30.

10 февраля, вторник

Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация — 11:15

Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация — 11:55

Женщины. Спринт, классический стиль. Четвертьфиналы — 13:45

Мужчины. Спринт, классический стиль. Четвертьфиналы — 14:15

Женщины. Спринт, классический стиль. Полуфиналы — 14:45

Мужчины. Спринт, классический стиль. Полуфиналы — 14:57

Женщины. Спринт, классический стиль. Финал — 15:13

Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал — 15:25

12 февраля, четверг

Женщины. 10 км, свободный стиль — 15:00.

13 февраля, пятница

Мужчины. 10 км, свободный стиль — 13:45.

21 февраля, суббота

Мужчины. Масс-старт 50 км, классический стиль — 13:00.

22 февраля, воскресенье

Женщины. Масс-старт 50 км, классический стиль — 12:00.