Когда начнется и где пройдет Олимпиада-2026, кто примет участие в Олимпийских играх в Милане

Полная информация об Играх в Италии.

Зимние Олимпийские игры возвращаются в Италию спустя 20 лет. В 2006 году столицей Олимпиады был Турин, а впервые главные старты четырехлетия страна принимала в 1956 году в Кортина-д’Ампеццо.

Теперь же соревнования разделят горы и мегаполис. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Даты проведения Олимпиады-2026

Официальная церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года (22:00 мск). Но часть стартов традиционно начнется раньше — 4–5 февраля. В эти дни запланированы квалификации и тренировки в санном спорте, керлинге и горных лыжах, а также матчи женского хоккейного турнира. Закрытие турнира пройдет 22 февраля.

Организаторы выстроили расписание так, чтобы спортивный день начинался в горах, а завершался в Милане, что позволит зрителям следить за соревнованиями практически без пауз.

Олимпийские объекты Игр-2026: стадионы, арены, особенности

В Италии при подготовке к Олимпиаде старались экономить, задействуя уже существующие спортивные комплексы и арены. Всего будет использовано 25 олимпийских объектов, из которых только четыре — временные, а два — новые.

Некоторые олимпийские объекты продолжат функционировать и после Игр. Например, олимпийская деревня станет студенческим жилым комплексом, рассчитанным на 1700 мест.

Милан (область Ломбардия)

Стадион «Сан-Сиро» (вместимость 77 000 зрителей)

На домашнем стадионе «Милана» и «Интера» пройдет церемонию открытия Игр.

«Милано-Санта-Джулия-Айс-Хоккей-Арена» (11 800)

Новая хоккейная арена. Здесь разыграют медали мужского и женского турниров. Впервые с 2014 года в Играх примут участие хоккеисты НХЛ. Но еще до старта Олимпиады готовность арены вызывает большие вопросы. Кроме того, она будет меньше стандартов североамериканской лиги.

«Милано-Ро-Айс-Хоккей-Арена» — (12 000)

Еще одна арена, где пройдут хоккейные матчи.

«Милано-Айс-Скейтинг-Арена» (11500)

МОК называет этот объект одним из лучших спортивных комплексов в Европе. Здесь пройдут соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.

«Милано-Спид-Скейтинг-Стадиум» — (6000)

По заявлениям организаторов, один из главных принципов подготовки к Олимпиаде — адаптация. Яркий пример — павильоны выставочного центра «Fiera Milano Rho» переоборудованы под соревнования по конькобежному спорту.

Кортина-д’Ампеццо (область Венето)

Кортина-Керлинг-Олимпик-Стадиум — керлинг (3500 зрителей)

Арена была построена еще в 1955 году для первых зимних Игр в истории Италии. Но представители МОК уверены, что после реконструкции спортивный объект отвечает всем современным требованиям для проведения Олимпиады.

«Тофане-Элпайн-Скиин-Сентер» — горнолыжный спорт (1000)

Самая известная и крутая часть трассы пролегает между скалами. С 1993 здесь проходят соревнования по горнолыжному спорту только среди женщин. Олимпиада-2026 не станет исключением.

Кортина-Слайдинг-Центер

Большой спортивный комплекс примет соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону.

Вальтеллина (область Ломбардия)

Ливиньо-Сноу-Парк

Сноуборд и фристайл.

Ливиньо-Эриалс-и-Могулс-Парк (3000)

Центр горнолыжного курорта, где пройдут лыжные гонки.

«Стельвио-Ски-Сентер» (7000 и 4000)

Одна из самых сложных трасс для горнолыжного спорта. И именно здесь дебютирует ски-альпинизм.

Валь-ди-Фьемме (область Трентино-Альто-Адидже)

«Предаццо-Ски-Джампинг-Стадиум»

Домашняя тренировочная база сборных Италии, где проходили этапы Кубков мира, станет местом противостояния лучших спортсменов планеты по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

«Тезеро-Кросс-Кантри-Скиин-Стадиум»

Лыжные гонки и лыжное двоеборье.

Антерсельва-Биатлон-Арена (область Трентино-Альто-Адидже) — биатлон (19 000)

Первые зимние Олимпийские игры, которые принимала Кортина-д’Ампеццо, не проходили на этой территории. Но у стадиона богатая история: первые международные соревнования в Антхольце состоялись еще в 1971 году при активном участии местного бизнесмена Пауля Цингерле. С тех пор арена превратилась в одно из культовых мест для биатлона, где проходят этапы Кубка мира и чемпионаты мира.

Верона (область Венето)

«Верона-Олимпик-Арена» (12 000+)

Самый древний и необычный олимпийский объект, построенный в 30 году нашей эры. Здесь пройдет церемония закрытия.

Виды спорта Олимпиады-2026

На Играх разыграют 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах — на 7 больше, чем на прошлых Играх. Единственная новинка — ски-альпинизм, который дебютирует в олимпийской программе. Последнее изменение произошло в 2002 году, когда в программу Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити спустя 54 года вновь вошли соревнования по скелетону. В остальном программа традиционная.

Биатлон

Бобслей

Горнолыжный спорт

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Ски-альпинизм

Сноуборд

Фигурное катание

Фристайл

Хоккей с шайбой

Шорт-трек

Участники Олимпийских игр-2026

Ожидается участие до 3000 спортсменов из 92 олимпийских комитетов. Среди них настоящие звезды: норвежский лыжник Клебо Йоханнес, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, канадские хоккеисты Сидни Кросби, Коннор Макдэвид, Натан МакКиннон, китайская фристайлистка Эйлин Гу и другие.

Из россиян в нейтральном статусе на Игры отправились: Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелев и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт), Алена Крылова и Иван Посашков (шорт-трек), Юлия Плешкова и Семен Ефимов (горные лыжи), Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт), Никита Филиппов (ски-альпинизм).

Символы Олимпиады-2026

Талисманами Игр стали горностаи Мило и Тина. А официальный логотип был выбран в результате национального голосования. Победило изображение числа «26», нарисованное словно пальцем по запотевшему стеклу или на снегу.

Девиз Олимпиады — «IT’s Your Vibe» («Это твой вайб»), что отражает задумку организаторов: Игры должны больше напоминать веселый фестиваль с итальянскими эмоциями и стилем.

Медали особенные. Каждая разделена на две половины, одна из которых зернистая, другая — гладкая, что символизирует соприкосновение спортсмена и команды, Милана и Кортина-д’Ампеццо.