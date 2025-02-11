Первые Олимпийские киберспортивные игры перенесены на 2027 год

Первые Олимпийские киберспортивные игры, которые планировалось провести в 2025 году, пройдут в 2027 году в Эр‑Рияде, сообщает пресс‑служба Международного олимпийского комитета.

Для их организации МОК сотрудничает с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC). Ранее МОК заключил 12‑летнее партнерство с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии.

В июле 2024 года МОК объявил, что первые Олимпийские киберспортивные игры состоятся в Саудовской Аравии в 2025 году.

По данным Sports Business, МОК требуется больше времени для создания новой модели проведения Игр и их финансирования.

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