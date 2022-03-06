Найти логику в действиях МОК всегда было непросто. Не стоит ее искать и теперь

Политика решает всё.

Политика решает всё.

История санкций в спорте достаточно разнообразна, их вводили в отношении ряда стран по различным обстоятельствам.

Далеко не всегда это были военные действия, порой причиной становилось то, что с точки зрения ООН в стране не соблюдались права человека.

Однако если отследить историю введения или, наоборот, невведения санкций, то становится понятно, что логики нет, решения зависят от политического момента, причем уже давно.

Об истории бана ЮАР в последние дни написано уже очень много, но в Африке достаточно стран, в которых весь XX, да и нынешний век бушевали войны, перевороты и геноцид по племенному или религиозному принципу. Большая часть этих стран никогда не попадала под санкции, но начать стоит с той, которая и не стремилась войти в МОК.

Находящаяся к северу от ЮАР британская колония Южная Родезия, в 1965 году в одностороннем порядке провозгласившая независимость от метрополии и сразу ввязавшаяся в войну с партизанами коммунистического толка, в МОК вступать даже не пыталась, так как было понятно, что никто их туда не примет из-за политики имущественного ценза. Голосовать на выборах можно было людям с любым цветом кожи, но доказавшим свою финансовую состоятельность. В результате первой Олимпиадой в истории этого государства стала московская в 1980-м — к этому времени страна уже называлась Родезия-Зимбабве и власть в ней принадлежала африканскому большинству, это и стало причиной допуска в МОК. Поездка в Москву сложилась удачно — женская команда по хоккею на траве выиграла золото, только вот все эти девушки были белыми, и постепенно значительная часть из них уехала из родной страны, где начались уже гонения на белых. И вот эти гонения как раз можно назвать олицетворением очень странной политики МОК и всего международного спортивного движения на протяжении десятилетий.

Дело в том, что метрополии построили в Африке всё — объекты инфраструктуры, экономику, образовательные учреждения, медицинский сектор. После того как континент погрузился в ад деколонизации, все это начало потихоньку разваливаться, где-то быстрее, где-то медленнее. Дольше всего к югу от экватора сопротивлялись ЮАР и Родезия, но и их сломали: вторую — к концу 1970-х, первую — к началу 1990-х. Белые стали покидать Африку, оставляя огромные фермерские хозяйства, производства, промышленные объекты, недвижимость. Те, кто решил остаться, переселялись в частные, надежно охраняемые поселки, окруженные заборами и вышками. Друг автора этих строк, имеющий недвижимость в ЮАР, однажды, когда вернулся, забыл отключить сигнализацию в своем доме. Так его чуть не пристрелила охрана поселка, чудом заметив, что человек в доме — белый и рассудив, что он, возможно, не грабитель.

Но все это мало волновало МОК, потому что белый расизм — это плохо, а вот черный расизм… этого не существует, скажем так. Официально.

Очень интересно с правовой точки зрения и санкций развивалась судьба Сомали, которая утратила признаки государственности в начале 1990-х, погрузившись в бесконечные гражданские войны. Территория бывшего государства постоянно перекраивалась, делилась между полевыми командирами и местными князьками, и большая часть этой территории, в том числе бывшая столица Сомали Могадишо, оказалась под сильнейшим влиянием шариата, запрещавшего женщинам заниматься спортом. В результате сомалийская легкоатлетка Самия Омар попала под колоссальное давление, решив отправиться в 2008 году на Олимпиаду в Пекин, причем именно под флагом своей страны, которой к тому времени, можно сказать, уже лет пятнадцать не существовало. МОК тем не менее, несмотря на очевидное нарушение прав женщин на большей части территории Сомали, не предпринял никаких шагов, хотя в отношении Афганистана за восемь лет до этого, в 2000-м, санкции ввели как раз из-за гендерной дискриминации со стороны талибов. Но с талибами бороться было «модно», отсюда и шаги, а вот Сомали… это уже не пик политической повестки конца нулевых. Судьба Самии сложилась трагически, в итоге она погибла, упав за борт корабля контрабандистов в апреле 2012 года в попытках добраться до Европы, чтобы готовиться там к Играм в Лондоне. Однако вопрос, почему Сомали, где права женщин явно нарушаются до сих пор, ни разу не попала под санкции МОК, остается.

ЦАР, Либерия, Судан — регионы, где войны не утихали ни на год, — никогда не попадали под санкции МОК. Там отрубали головы, руки, уничтожали целые народности, но это никого не волновало.

Через океан, в Южной Америке, тоже было, скажем так, не совсем демократично. Военная хунта в Аргентине в 1980-х — никакой реакции. Чили времен Пиночета — молчание МОК. И наконец, символ страны, находящейся под страшной, беспрецедентной диктатурой, — Гаити времен Дювалье и его тонтон-макутов, которые могли убить на улице любого. Любого. Но Республика Гаити ни разу не попадала под санкции МОК. Люди пропадали, их убивали, власть принадлежала диктатору, помешанному на вудуизме, но никого в спортивном сообществе это не волновало. Куба, да, вызывала вопросы. А Гаити — никаких проблем.

Ровно точно так же остается вопрос по статусу КНДР. Понятно, что запугать руководство северокорейцев санкциями со стороны МОК невозможно, однако многочисленные свидетельства нарушения прав человека в этом государстве могли бы стать достаточным основанием для введения санкций. Но Северная Корея никогда под них не попадала, а ее неучастие в некоторых Олимпиадах (Корея, Япония) связано, скорее, с политической позицией внутри самой страны.

Помимо КНДР в ряде стран Азии зачастую происходили страшные события. Кровавый конфликт в Бирме, о котором писали все, ужасаясь масштабам гонений на народ рохинджа, охарактеризованный ООН как «этнический геноцид». Это началось в 2017-м, но никак не повлияло на возможность участия Бирмы в зимних ОИ 2018-го (куда они не отправили ни одного спортсмена) и летних ОИ в Токио (где выступали два атлета из этой страны).

В действиях МОК, в его реакции на перевороты, военные действия, внутреннюю политику и религиозные ограничения тех или иных государств очень непросто найти логику. Порой очевидные, надежно зафиксированные нарушения не вызывают никакой реакции. Тем удивительнее наблюдать, как сейчас эта реакция предприняла колоссальный, катастрофический масштаб, если говорить о судьбах российских спортсменов.

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