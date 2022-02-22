Новозеландский дуплет, китаянка из США и швед с голландской фамилией. Самые экзотические медалисты Олимпиады в Пекине

А также возвращение Вика Уайлда и неожиданное серебро России в прыжках с трамплина.

А также возвращение Вика Уайлда и неожиданное серебро России в прыжках с трамплина.

Новая Зеландия завоевала первое золото на Зимних играх. А вслед за ним и второе

Может быть, норвежцы и стали победителями общекомандного медального зачета зимних Олимпийских игр в Пекине, но триумфаторами почувствовали себя и новозеландцы. В Пекине новозеландские спортсмены выиграли две золотых медали, хотя за всю 70-летнюю историю выступления на Зимних играх ни разу не брали высших наград.

Историческую медаль своей стране принесла сноубордистка Зои Садовски-Синнотт, ставшая чемпионкой в слоупстайле с результатом 92,88 балла. Любопытно, что четыре года назад она выступала в другой дисциплине — биг-эйр — и взяла там бронзу.

А в предпоследний день Олимпиады фристайлист Нико Портеус повторил триумф соотечественницы, победив в соревнованиях по ски-хафпайпу. В своей лучшей попытке он набрал 93,00 балла, обойдя соперников из США.

У бельгийцев первое золото Олимпиады за 74 года

Исторической Олимпиада в Пекине стала и для Бельгии. Сборная этой страны в последний раз выигрывала золото в далеком 1948 году, когда Мишлин Ланнуа и Пьер Бонье победили на соревнованиях пар в фигурном катании.

Сейчас победитель тоже был на коньках, но демонстрировал уже не красоту и изящество, а скорость — конькобежец Барт Свингс одержал победу в масс-старте, набрав 63 балла за 16 кругов. Итоговые места его конкурентов из Южной Кореи и США определяли по фотофинишу, а вот чемпионство Свингса никаким сомнениям не подвергалось.

Свой среди чужих: возвращение русского американца и восхождение американской китаянки

Вик Уайлд стал одним из главных героев Олимпийских игр 2014 года — американец стал выступать за сборную России в 2012 году после того, как женился на сноубордистке Алене Заварзиной и получил второе гражданство. В Сочи Уайлд стал двукратным олимпийским чемпионом.

Даже когда ничего не получилось в Пхенчхане, казалось, что все лучшее еще впереди. Но в ноябре прошлого года русский американец переживал личностный кризис — говорил, что «почти завязал со сноубордом», не чувствовал прежнего драйва от шанса выступить на Олимпиаде в непонятном статусе, а позже стало известно, что именно в это время они разводились с Заварзиной.

Оставив позади все плохое, Уайлд отобрался на Олимпиаду в Пекине тренерским решением и завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе, разрыдавшись после финиша — наружу вышли все эмоции, накопленные за последние годы.

А вот для фристайлистки Эйлин Гу все только начинается. 18-летняя спортсменка родилась в США, но с июня 2019 года выступает за Китай, где родилась ее мать. То, что Гу станет одной из фавориток Олимпиады, стало понятно еще в прошлом году, когда она выиграла две золотых медали на чемпионате мира по фристайлу.

В Пекине Эйлин вышла на новый виток популярности, завоевав две золотых (в биг-эйре и хафпайпе) и одну серебряную (в слоупстайле) медали. Фристайлистка стала с большим отрывом самой популярной китайской спортсменской на Олимпийских играх, получила рекламные контракты на 30 миллионов долларов и стала героиней местной прессы. «Можно ли ее считать настоящей китаянкой?» — главная февральская дискуссия в Пекине. В общем, Китай получил свою Марию Шарапову.

В конькобежном спорте победил не голландец, а швед. Но с голландской фамилией

Коньки — национальный вид спорта в Нидерландах. Если листать список чемпионов зимних Олимпийских игр в конькобежном спорте, то скоро начнет рябить в глазах от голландского флага: Ирен Вюст, Свен Крамер, Ард Схенк, Марианн Тиммер, Кьелд Нейс, Нильс ван дер Пул…

Стоп. Что напротив голландской фамилии ван дер Пул делает желтый крест на синем фоне? Но здесь речь не идет о натурализации — хоть у Нильса и есть голландские корни, но родился он в шведском городе Тролльхеттан и попал в конькобежный спорт почти случайно, просто потому, что старшая сестра решила прекратить кататься и отдала ему свои коньки.

В Пекине ван дер Пул выиграл две золотых медали (на дистанциях в 5 000 м и 10 000 м), что стало колоссальным успехом для Швеции. Ранее серебро в командной гонке преследования было высшим достижением этой страны в конькобежном спорте. А теперь есть свой двукратный олимпийский чемпион. Пускай и здесь не обошлось без голландской крови.

Россия и Канада сенсационно взяли медали в прыжках с трамплина. Спасибо суровым проверяющим

Соревнования смешанных команд по прыжкам с трамплина закончились скандалом и сенсацией. Целый ряд фаворитов — Германия, Австрия, Норвегия и Япония — лишился шансов на медали из-за дисквалификации отдельных представительниц команд. По правилам комбинезоны спортсменов должны плотно прилегать к телу и не превышать его параметров более, чем на сантиметр.

Многие титулованные прыгуны вынуждены были использовать на Олимпийских играх новые костюмы, так как на их привычных костюмах указаны личные спонсоры (что запрещено по правилам Олимпиады). Суровые проверяющие не засчитали попытки титулованной японки Сары Таканаси, действующей чемпионки мира и серебряного призера Игр в Сочи Даниэлы Ирашко-Штольц и четырехкратной чемпионки мира и серебряной медалистки Пекина и Пхенчхана Катарины Альтхаус.

Благодаря этому за медали неожиданно стали бороться представительницы других стран. Золотые медали Словении никого не удивили, а вот серебро России и бронза Канады стали настоящими подарками судьбы. Ни Россия, ни Канада ранее в прыжках с трамплина медалей на Олимпиадах не завоевывали.

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