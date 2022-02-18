Нас не догонишь! Россия отрывается от США в общем медальном зачете Олимпиады

И, пожалуй, в последний раз на этой Олимпиаде мы взываем к арбитрам — не навредите. Судите так, чтобы не быть судимыми.

И, пожалуй, в последний раз на этой Олимпиаде мы взываем к арбитрам — не навредите. Судите так, чтобы не быть судимыми.

Почти все награды Олимпиады 2022 в Пекине разыграны и завоеваны, однако немножко всё же еще осталось. Их-то и продолжает считать «Матч ТВ» в медальном проекте под условным названием «Расскажи спортсменам сборной России, где им побеждать». Все подробности ищите здесь.

На 18 февраля изначально мы планировали лишь одну медаль — серебро Сергея Ридзика в ски-кроссе. Однако олимпийская погода решила поучаствовать в нашем прогнозе, и вот из-за будущего мороза женский биатлонный масс-старт перенесли с субботы на пятницу. Там мы планировали серебро Кристины Резцовой, соответственно, оно же переехало на сегодняшний день.

Ридзик в итоге оправдал наши медальные ожидания и пробился в финальный заезд, вот только вновь, как и четыре года назад в Корее, ограничился бронзой. Резцова тоже была близка к исполнению наших надежд, но расположилась на пятом месте. Остается лишь считать, что это «плановое» женское серебро в биатлоне мы уже завоевали — во «внеплановой» эстафете.

В фигурном катании остался один комплект наград, его разыгрывают спортивные пары. Изначально не было никаких сомнений, что китайский дуэт судьи будут подтаскивать к золоту. Вряд ли так откровенно, как в шорт-треке, но будут. И трем российским парам просто нужно быть очевидно сильнее.

По итогам короткой программы именно китайцы идут на первом месте, но Тарасова и Морозов уступают им микроскопические 0,16 балла, Мишина и Галлямов проигрывают меньше 1,5 балла, Бойкова и Козловский — меньше шести баллов. Всё это легко отыгрывается в произвольной программе. Лишь бы судьи не чудили.

В полуфинале хоккейного турнира нам пришлось прилично повозиться со шведами. Россия открыла счет в самом начале второго периода, но не удержала преимущество и позволила скандинавам перевести встречу в овертайм — 1:1. В дополнительное время удача никому не улыбнулась, а в серии буллитов всё решил точнейший бросок Арсения Грицюка! Мы в финале! Там нам будет противостоять Финляндия и рассчитываем мы, конечно же, на золото.

Норвегия теперь недосягаема, как по количеству золота, так и по общему числу наград — 34. Россия пока уверенно удерживает второе место по количеству медалей, у нас их 27. У Канады, находящейся на третьем месте, на три медали меньше, так что наше второе место еще нужно сохранить. А вот США проигрывает России уже шесть медалей. И это вряд ли отыгрывается.

По количеству золота наша команда всё еще девятая. Однако всего лишь две медали высшей пробы помогут России сразу попасть в пятерку…

19 февраля, в предпоследний день Олимпиады, мы рассчитываем на золото Большунова в лыжном масс-старте на 50 километров и на две медали в фигурном катании — в соревнованиях спортивных пар. Перед началом Игр прогноз был осторожный: серебро и бронза, но теперь, конечно же, все мысли только о золоте.

Товарищи судьи, оно нам очень нужно.