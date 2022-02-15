Вот это мы попали! Промахи Латыпова опустили Россию в общем зачете Олимпиады

«Матч ТВ» точно предсказал бронзу биатлонистов в эстафете. Но ни капли этому не рад.

«Матч ТВ» точно предсказал бронзу биатлонистов в эстафете. Но ни капли этому не рад.

«Матч ТВ» продолжает считать медали сборной России на Олимпиаде в Пекине и сравнивать подсчитанное с запланированным. Как правильно считать, и что мы вообще здесь затеяли, вы можете узнать здесь.

15 февраля мы абсолютно точно предсказали бронзу сборной России в мужской биатлонной эстафете. Только радости от этого попадания минимум — лучше бы Эдуард Латыпов так попадал на последнем рубеже. Тогда бы наш прогноз провалился, чему бы мы только радовались.

Конькобежцам, в отличие от биатлонистов, мы награды не пророчили, а они взяли да и удивили. С мировым рекордом опередили американцев в полуфинале и завоевали серебро в командной гонке преследования. Женщины в аналогичной дисциплине сражались за бронзу, но уступили голландкам.

К сожалению, не оправдал наш прогноз и медальные ожидания бобслеист Ростислав Гайтюкевич. Третья и четвертая попытки в соревнованиях двоек его экипажу не удались. В итоге только восьмая позиция с большим отставанием от медалистов. Реабилитироваться Ростислав попробует уже в четверках.

Из других событий дня особняком стоит короткая программа у женщин в фигурном катании, где Камила Валиева и Анна Щербакова заняли первое и второе места. Александра Трусова будет атаковать в произвольной с четвертой позиции.

В лыжном слоупстайле среди женщин Анастасия Таталина стала четвtртой и осталась очень недовольна судейством. А сборная Дании по хоккею, обыграв Латвию, заслужила право на реванш с Россией. На этот раз в четвертьфинале.

Сборная России благодаря двум медалям осталась на втором месте по общему числу наград, проигрывая только норвежцам. А вот в зачете по золоту на девятое место нас отодвинула Швейцария, одержавшая 15 февраля сразу две победы. Если бы не те злосчастные промахи в биатлоне, были бы седьмыми.

16 февраля, по мнению «Матч ТВ», должен пройти один из самых успешных дней Олимпиады для сборной России. Ждем два золота и две бронзы. Правда, лучший лыжный акробат Максим Буров сенсационно не вышел в финал, так что остается надеяться на Илью Бурова и Станислава Никитина. И, конечно, особое внимание к лыжным гонкам, где состоится командный спринт. Ждем золота от мужчин и бронзу от женщин.

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