На лыжах вспотели, в санях — не успели. Россия вновь в тройке общего медального зачета ОИ-2022!

Александр Большунов продолжает наказывать нас за недостаточную веру в него. Вот бы и дальше так.

Александр Большунов продолжает наказывать нас за недостаточную веру в него. Вот бы и дальше так.

«Матч» продолжает считать медали сборной России на Олимпиаде в Пекине, хотя эти самые медали еще нужно завоевать. Пока завоевывать получается не так хорошо, как считать, но из Москвы, конечно же, всё намного лучше видно. Зачем мы так упорно это делаем и с чего всё началось, вы можете посмотреть здесь.

Две медали — именно столько значилось в наших планах на 11 февраля. Серебро мы отдавали олимпийскому чемпиону — скелетонисту Александру Третьякову, бронзу — другому олимпийскому чемпиону Александру — Большунову, в классической лыжной разделке на 15 километров.

И Большунов уже во второй раз на этой Олимпиаде улучшил наш прогноз на одну позицию — теперь вместо бронзы завоевал серебро, уступив только финну Иво Нисканену. Чуть раньше наша хоккейная сборная одержала свою вторую победу на этих Играх и вновь не пропустила, а забила при этом сразу в два раза больше, чем в первом матче. Звучит грозно, но упрямые датчане были обыграны всего лишь 2:0.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Спустя несколько часов Россия вообще досрочно заняла в своей группе первое место и напрямую вышла в четвертьфинал, но мы-то ждали медали Третьякова. После третьей попытки он обошел китайца и вышел на третье место. Оставалось всего лишь сохранить его, но Янь свою последнюю попытку исполнил практически идеально, а россиянин — просто неплохо. Вот так бронза уплыла от Третьякова из нашего прогноза

Именно ее и не хватило, чтобы в медальном зачете по количеству наград обойти Швецию и выйти на чистое третье место. Сейчас у нас и у шведов по 12 медалей, у Норвегии и Австрии — по 14. Зато чуть-чуть поднялись в схеме по количеству золота — с девятого места на восьмое.

12 февраля по нашему прогнозу всё будет скромно — всего лишь одна бронза, да и ее мы долго не решались отдать женской лыжной сборной в эстафете. В итоге решились. И есть ощущение, что не зря.

Ну и обе сборные России завтра играют в хоккей. И если для мужской команды матч с чехами с турнирной точки зрения вообще ничего не значит, то у девушек четвертьфинал против Швейцарии. То есть, решается всё.

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