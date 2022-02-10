День «дерева». Почему Россия рухнула в медальном зачете Олимпиады

Наши спортсмены восхищали, лили слёзы и злились. Но до медалей так и не добрались.

Наши спортсмены восхищали, лили слёзы и злились. Но до медалей так и не добрались.

Российские спортсмены избаловали нас медалями на старте Олимпиады. Настолько, что теперь и день без наград вызывает разочарование. Это же чувство испытывают и эксперты «Матч ТВ», которые ждали от нашей команды прорыва в медальном зачёте. Откуда взялся этот альтернативный зачёт и насколько он совпадает с реальностью можно узнать здесь.

Так вот, 10 февраля произошло то, что мы ожидали увидеть накануне — ноль новых медалей. И если 9 февраля ситуацию спас Семён Елистратов в шорт-треке, то в четверг такого героя не нашлось.

Максимально близка к пьедесталу была Наталья Непряева, от которой мы ждали серебро в «разделке» на 10 км коньковым стилем. Серебряному призёру скиатлона в борьбе за бронзу не хватило предательской десятой доли секунды. Наташа восхитила прохождением финишного круга, а после «разделки» плакала от обиды. Да и кто бы тут не заплакал!

Ещё одна Наталья — Воронина — не смогла прорваться на пьедестал на своей коронной дистанции 5000 метров. Действующая рекордсменка мира не успела восстановиться после операции и показала только шестое время. После финиша Воронина рыдала, как и её тёзка из лыжных гонок.

Без трёхкратного чемпиона мира Максима Бурова, не прилетевшего ещё в Пекин, наши лыжные акробаты не вышли в финал командного турнира, где в сильнейшем составе могли претендовать как минимум на серебро. Старший брат Максима Илья после неудачи слов не выбирал и сильно был зол на себя.

Ещё ближе к медали были саночники, но и последний шанс на медаль не оправдался — четвёртое место в эстафете. В итоге сразу два четвёртых места в непосредственной близости от наград. Какой-то день «дерева»!

В фигурном катании, горных лыжах и сноуборде шансов на пьедестал практически не было изначально.

Надо сказать, что осечкой сборной России очень эффективно воспользовались иностранные соперники. Мы впервые с 4 февраля заканчиваем день не в статусе лидеров общекомандного медального зачёта по сумме наград. У нас их по-прежнему 11, в то время как у Австрии 13 медалей, а у Канады и Норвегии — по 12. По золотым наградам тоже небольшое падение — с восьмого на девятое место.

Надо срочно поправлять положение, и 11 февраля для этого будут все возможности. В скелетоне ставим на серебро олимпийского чемпиона Сочи Александра Третьякова, а в гонке с раздельным стартом на 15 км у лыжников всё внимание будет приковано к Александру Большунову. Мы запланировали для него бронзу, но после золота в скиатлоне он наверняка намерен замахнуться на большее.

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