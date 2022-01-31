Россия из-за ковида недосчитается ряда спортсменов на Играх. Кто из них на какие медали претендовал?

Обиднее всего за скелетон.

Обиднее всего за скелетон.

Фигурное катание

Что случилось: 25 января на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) появилось заявление об изменениях в составе команды. Михаил Коляда сдал положительный тест на ковид перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск, ему на замену был определен Евгений Семененко.

Как это скажется на наших медальных шансах: Коляда пропустил январский чемпионат Европы, но завоевал серебряную медаль на чемпионате России. Михаил считается сильнейшим или, по крайней мере, самым опытным нашим одиночником. И если перспективы золотых медалей в командном турнире замена скорректировала не так сильно, то вот реальный шанс на бронзу у мужчин россияне, похоже, упускают.

Хоккей

Что случилось: уже на следующий день не самые хорошие новости пришли и от ФХР. Нападающий мужской сборной Артем Анисимов из-за положительного теста на коронавирус был переведен в число шестерых запасных. А в состав 25 основных руководство включило форварда Владимира Ткачева.

Как это скажется на наших медальных шансах: по сути, никак. Главный тренер сборной Алексей Жамнов изначально говорил, что пока нет разницы, попал ли игрок в первые 25 или в запасную шестерку, у всех равные шансы сыграть. Окончательный состав штаб заявит 7–8 февраля, за сутки до первого матча. Олимпиада в Пекине, напомним, стартует 4 февраля, но мужской турнир начинается лишь 9-го. Все еще не раз может поменяться.

Биатлон

Что случилось: прошел еще день — и стало известно, что проблемы с вылетом из Москвы в Пекин имеются у биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой. Какое-то время казалось, что это связано с не совсем правильным заполнением документов. Однако 30 января СБР объявил, что у женщин Валерию Васнецову, которая сдала два положительных ПЦР-теста на коронавирус и была изолирована, заменит, скорее всего, Евгения Буртасова. Та числилась запасной.

Как это скажется на наших медальных шансах: двукратной чемпионки мира среди юниоров не было в основном составе два последних сезона. Возвращение Васнецовой на Кубок мира триумфальным не получилось. Если два года назад, дебютировав в элите, за четыре первые гонки и 12 огневых рубежей Валерия допустила только один промах, то сейчас у нее прошла лишь одна личная гонка с чистой стрельбой. Васнецовой здоровья, но Буртасова в статусе чемпионки Европы даже на фоне коротких сроков акклиматизации должна стать полноценной заменой. В смешанной эстафете, которой откроется биатлонный турнир, ни Валерия, ни Евгения, по всей видимости, все равно бы не участвовали.

Шорт-трек

Что случилось: 29 января прошла информация, что шорт-трекист Владимир Балбеков пропускает Олимпийские игры из-за коронавируса. В середине месяца Россия получила дополнительную квоту, и было объявлено, что она отойдет как раз Балбекову. В итоге вместо него в Пекине выступит Даниил Ейбога.

Как это скажется на наших медальных шансах: фаворитам в составе нашей команды в мужской части соревнований заслуженно считаются Семен Елистратов и Константин Ивлев. Первый будет бороться за медали на дистанциях 1000, 1500 метров. Второй — как минимум на 500-метровке. Остальным улыбнулось бы прыгнуть на высокие позиции, будем откровенны, лишь при удачном стечении обстоятельств.

Скелетон

Что случилось: 31 января президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила «Матч ТВ», что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине. Напомним, на прошлой неделе тест на коронавирус серебряного призера Игр-2018 Трегубова дал положительный результат, болезнь у спортсмена в Сочи проходила бессимптомно. Трегубова и Семенова в команде заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Также Аникина добавила, что сразу несколько членов сборной по бобслею и скелетону в назначенный срок не отправятся в Пекине из-за сомнительных результатов тестов. По ним ситуация станет известна позже.

Как это скажется на наших медальных шансах: если предположить, что трасса в Китае разгонная (а не пилотажная), то шансы Трегубова на медаль казались очень даже неплохими. В том числе на золотую. Четыре года назад в Пхенчхане Никита был вторым. Подыскать равнозначную замену претенденту на награду — задача фактически нереальная.

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