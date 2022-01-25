Россия осталась на Олимпиаде без Коляды. Что это значит для наших шансов в Пекине?

Вопросы по командному турниру сняты, у одиночников всё печально.

Вопросы по командному турниру сняты, у одиночников всё печально.

Главная новость дня — ведущий российский фигурист Михаил Коляда не выступит на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Его заменит Евгений Семененко.

Потеря одного человека в сборной имеет серьёзные последствия разного толка — давайте разберёмся какие.

Определился состав на командный турнир

Михаил Коляда формально не считался первым номером сборной в этом сезоне, потому что проиграл чемпионат России Марку Кондратюку. Но и без считалочки на «первый — второй» всем было понятно, что позиция на национальном первенстве не будет влиять на отношение международных судей к Коляде. Поэтому он оставался кандидатом на участие в командном турнире, даже несмотря на стабильность и успехи Кондратюка.

Теперь же все вопросы относительно того, кому тянуть командник, отпали. Очень вероятно, что обе программы будет катать Марк Кондратюк — как новоиспеченный чемпион Европы.

Парадоксально, что опыта у него не больше, чем у Семененко и Мозалёва, но при этом титулы и доверие уже есть.

Лишились шансов на личную медаль в мужском одиночном

Потенциал Михаила Коляды позволял сборной России тихо надеяться на борьбу за бронзовую медаль в личных соревнованиях мужчин. Тихо, потому что конкуренция очень уж высока. И если про недосягаемость золота и серебра мы сразу понимали все, то выхватить бронзу из-под коньков Брауна, Уно, Цзиня, Грассля и других мог только чистый Коляда.

В его отсутствие будем смотреть, как высоко смогут забраться Мозалёв, Кондратюк и Семененко. И, конечно, станем беспристрастными очевидцами битвы века между Юдзуру Ханю и Нейтаном Ченом. Между четверным акселем одного и страхами другого повторить сценарий прошлой Олимпиады [в Пхенчхане Чен выдал исторический прокат произвольной, но из-за ошибок в короткой остался без пьедестала. Ханю тогда стал двукратным олимпийским чемпионом].

Шанс на миллион для Евгения Семененко

Евгений Семененко оказался счастливчиком поневоле, заменив Коляду в составе на Игры как первый запасной. Хотя после чемпионата Европы в Таллине, где Женя стал лишь третьим из россиян, должно быть, он окончательно простился с мечтами об Олимпиаде.

Многие ждут свою Олимпиаду десятилетиями. Многие так никогда и не узнают, что это такое — олимпийский лёд. Евгению Семененко повезло получить свой шанс в 18 лет, и почему-то есть ощущение, что именно он на злости после поражения в Таллине сможет показать наиболее высокий результат среди всех наших в Пекине — Кондратюк оставит все силы в командном турнире, а Мозалёв будет неистово доказывать, что не зря получил поддержку федерации после чемпионата Европы.

Открыт вопрос о продолжении карьеры Коляды

18 февраля Михаилу Коляде исполнится 27 лет. Все возможности кататься ещё один олимпийский цикл у него есть, но тут гораздо важнее желание, чем возможности. Хватит ли Мише моральных и физических сил зайти в новое четырехлетие, если последний цикл дался ему так тяжело? Не будет ли он сожалеть, что не дожал, если все-таки завершит карьеру в конце этого сезона?

Похоже, Михаилу понадобится время, чтобы прийти в себя и принять решение.

Олимпиада превратилась в русскую рулетку

А если честно, все это очень грустно. История со снятием Коляды с Олимпиады из-за коронавируса доказывает, что Игры в пандемию окончательно превратились в русскую рулетку, где вместо пули на каждый щелчок может выпадать положительный тест на ковид. Бац — и мертвы все надежды, мечты и годы тренировок. Совсем не так мы представляли себе Олимпийские игры.

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