«Подруга попросила не плакать на награждении, потому что это уже было у Родниной». Журова вспоминает золотой день в Турине

Неизвестные подробности нашей последней олимпийской победы в коньках.

Неизвестные подробности нашей последней олимпийской победы в коньках.

Золото в 2006-м до сих пор является последней победой наших конькобежцев на Играх. До старта Олимпиады в Пекине осталось всего несколько дней, и все совсем скоро может измениться, но ничто не отменит тех эмоций от победы на «пятисотке», к которой Светлана Журова шла всю свою карьеру.

« Уже смотрю на зрителей: кто победил, я? Люди начинают кричать: «Ты выиграла!»

«Это была моя четвертая Олимпиада, и на ней я изменила для себя многое в плане быта, мероприятий и остальных вещей.

В предыдущие три раза я ходила с командой на открытие, но так как до этих Игр сильно болела, решили вместо церемонии сходить на дополнительную тренировку. И именно в этот вечер на арене, где мы тренировались, оргкомитет решил провести репетицию цветочных церемоний. Ее я увидела раз десять. Мы посчитали, что это хороший знак.

Все на этих Играх, в принципе, шло хорошо.

За день до старта я спокойно заснула. В предыдущие годы я всегда знала, с кем попала в пару, а тут попросила тренера мне не говорить. Не хотела знать. И только на стадионе я увидела протоколы. Начала прыгать до потолка — у меня номер «77». Мой счастливый номер. Плюс большая дорожка — для первой «пятисотки» это хорошо.

Все одно за другое цеплялось и складывалось как нужно. В США — нет. Там, в Солт-Лейк-Сити, после «на старт, внимание» закричал русский болельщик. Да еще крикнул «порви ее», а я этого терпеть не могу. Это реально меня очень сильно сбило, я отвлеклась, не услышала выстрел. И этот момент остался у меня в голове. Поэтому в Турине я попросила нашего массажиста предупредить российских болельщиков, чтобы они не кричали на старте, для меня это было важно. Вот такие меры предосторожности предпринимала!

Еще в тот день ко мне подошли Лидия Павловна Скобликова и Людмила Титова. Сказали: «Вот эту молитву обязательно перед стартом произнеси». И я ее произносила, это правда. Это придало мне дополнительной силы.

Из-за того что я возвращалась в спорт после родов и только набирала обороты, у меня был не очень высокий заявочный результат, а значит, между мной и остальными претендентками была заливка льда. Я передохнула чуть-чуть после первой «пятисотки», начала разминаться и решила узнать, какой там результат у соперниц. Мне говорят: «Ты первая, отрыв 0,08!» Это вообще практически ничего, но зато я выиграла у китаянки, и теперь мне с ней бежать в последней паре!

Для начала на второй «пятисотке» я ударила сама себе ботинок — отлетел кусок карбона. Но с детства меня приучали никогда не бросать и бежать дальше. И я бежала. Убегала от соперницы со всех ног, разошлись с ней в миллиметрах. Дальше уже оставалась одна прямая, и я должна была отдать на ней все силы, потому что понимала — решается судьба золотой медали. Откуда эти силы взялись, я не знаю, но я сделала все возможное и победила. Как сказала потом китаянка на пресс-конференции: «Меня победили силой духа».

Но все это было потом, а в тот момент я не знала, что выиграла, как не знала до своего забега и результатов соперниц — затыкала уши. При этом понимала, что, если публика не кричит особо, не ликует, значит, очень высокого результата никто не показал.

И вот добегаю вторую «пятисотку» — на маленьком табло загорается цифра «2». Я в замешательстве! Выиграла ведь в паре, значит, я олимпийская чемпионка, там ведь никто не мог догнать. На скорости в голове у меня пролетают все эти мысли, подъезжаю к тренеру, и он дает мне флаг. Подумала: «Второе место, наверное, тоже надо с флагом пробежать», и тут поднимаю глаза на большое табло — там горит цифра «1».

Что происходит?

Уже смотрю на зрителей и обращаюсь к ним: «Кто победил, я?» Люди начинают кричать: «Ты выиграла!»

И вот здесь была фантастическая радость, подняла флаг над головой и поехала на круг почета.

Потом прошла цветочная церемония (все повторилось, как на той самой репетиции, которую мы видели на арене). C допинг-контроля меня забрал Михаил Куснирович, чтобы поехать на прямой эфир с крыши «Русского дома». Был салют, для меня играла (группа) Uma2rmaH, но медали еще не было — ее вручали на Медальной площади.

Перед этой церемонией одна моя подруга, журналистка Лера Миронова, сказала, чтобы я не плакала на награждении, потому что это уже было у Ирины Родниной: «Вот не надо так делать, прошу». Но эмоции настолько переполняли меня, наш флаг развевался — китайские, кстати, нет. Старалась улыбаться. Невероятные чувства, невероятные воспоминания.

Был еще концерт в честь олимпийских чемпионов, выступали Duran Duran, которые мне очень нравятся. С шестью красивыми охранниками, карабиньери, я вернулась в олимпийскую деревню — предстояло бежать «тысячу». Но даже после нее не было какого-то опустошения от того, что я добилась на этих Играх победы. Было много драйва, надо было стартовать на Кубке мира, а вот потом я уже понимала, наверное, что завершаю карьеру.

«Когда стало понятно, что Журова выиграла, у меня покатились слезы»

Игорь Швецов, шеф-продюсер телеканала «Матч! Страна» (комментировал золотой забег Журовой на Играх в Турине):

«У входа на комментаторские позиции висела доска, на которой можно было сделать прогноз на тройку призеров. Угадал всех трех, но с порядком китаянок ошибся. Мы в то время со Светой много общались, она рассказывала истории, что ее спроваживали на пенсию, не пускали обратно в сборную. Брал много интервью у нее перед Играми, общался вне эфира. Хотелось, чтобы она выиграла.

А еще в тот самый день ко мне на комментаторскую пришел Денис Косинов (ведущий спортивных новостей. — «Матч ТВ»). Так получилось, что во время Игр в Турине мы с ним вместе сходили посмотреть матч Россия — Канада в четвертьфинале, а также были вместе на женской биатлонной эстафете. Так что на совместных событиях у нас был стопроцентный результат (смеется).

Подробностей того репортажа с «пятисотки» я сейчас не вспомню, но когда стало понятно, что Журова выиграла, у меня покатились слезы. После эфира побежал вниз, чтобы взять интервью. Света в микст-зоне пробежала мимо иностранных бродкастеров, бросилась ко мне обниматься и даже, можно сказать, поцеловала. Наш оператор это заснял, и когда я делал сюжет, закончил его фразой «Ну, а первый поцелуй в День всех влюбленных свежеиспеченная олимпийская чемпионка подарила вашему корреспонденту». После этого сразу позвонил жене, сказал: «Посмотри, как меня другие женщины целуют». «С удовольствием посмотрю», — ответила она. Никаких претензий ко мне не было (смеется)».

Василий Конов, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» (работал корреспондентом на конькобежной арене 14 февраля 2006-го):

«Главное воспоминание от победы Светланы — это ее эмоции. Она же не поняла сначала, что выиграла, и спокойно без эмоций катила после финиша. А вот когда Владимир Филиппов дал ей наш флаг, до Светы стало доходить, что спустя двенадцать лет у России снова золото в коньках. С 1994-го, со времен Бажановой не выигрывали.

И ведь Журова приехала в статусе молодой мамы, потом уже в миксте про Ярослава рассказывала. Это было очень неожиданно. На медаль надеялись, но вот что золото на 500 метров возьмем, думаю, никто не рассчитывал. Мы потом несколько раз вспоминали Турин, сейчас часто встречаемся в Минспорта, на мероприятиях, и я, честно, рад, что видел то золото живьем».

Послесловие от Светланы Журовой

«Оглядываясь назад, могу сказать, что всё, сделанное в плане организации быта на этих Играх, было исключительно на опыте. Я исключила все ошибки, которые были в том же Солт-Лейк-Сити.

Во-первых, у меня отобрали телефон. Тогда, в Штатах, я сидела в соцсетях, писала репортажи… Но перед Турином тренер сказал: «Если я увижу тебя у компьютера…» И он был прав. Даже домой я звонила только для того, чтобы сказать, что все хорошо. Не делилась никакими впечатлениям. Две минуты — и тренер просто отбирал телефон. Я была слишком расхоложенная на предыдущих Олимпийских играх, и мы решили исключить все, что может меня отвлечь. Всем, кстати, это советую.

Условно говоря, если бы в 2006-м у меня был Instagram, я бы в нем не сидела, а вот в 2002-м постила бы сторис.

Еще я отказалась от каких-то оргмоментов для команды. Раньше я переводила что-то, помогала, но тут сказала: «Простите, пожалуйста, но сейчас я этого делать не стану, я буду заниматься только собой, на этой Олимпиаде я эгоист». Осознавала, что это мой последний шанс. Поэтому была предельно сфокусирована только на работе — тренер и я, больше ничего.

Поверьте, мелочи в таких случаях решают всё. Молодые на первой Олимпиаде могут выиграть на драйве, на кураже, на эмоциях, им все в новинку, они еще не ошибались, у них нет в голове лишней информации. Но для опытных спортсменов все иначе. Тут каждая мелочь, которая могла бы показаться незначительной, может лишить тебя медали.

Еще перед той Олимпиадой был интересный момент, мало кто знает эту историю. С предолимпийского чемпионата мира мы поехали на сбор в Новогорск. Заезжаем на базу, и мне говорят, что я буду жить одна. Как одна? Я вообще не любила жить одна. «Нет, будете жить одна, так директор базы сказал». В итоге выяснилось, что директор хотел поселить меня в номер, в котором жила Алина Кабаева перед своей победой на Олимпиаде. Так и сказал: «Ты должна жить здесь, должна спать на этой кровати» (смеется). Мы теперь эту историю периодически вспоминаем».

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